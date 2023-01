Calciomercato Juventus, vale più di Benzema: sfida al Real e Inter tradita

Calciomercato Juventus, vale più di Benzema: i bianconeri pronti alla sfida al Real Madrid. E l’Inter tradita clamorosamente

Su una cosa ci sono pochi dubbi: l’Inter sta seriamente provando a rinnovare il contratto di capitan Skriniar, che da quando Handanovic è stato messo in disparte, si è preso pure la fascia da capitano dei nerazzurri. Per oggi sarebbe previsto un incontro tra le parti, un incontro di quelli da dentro o fuori. Ma le sensazioni al momento non sono positive.

Sì, anche i tifosi dell’Inter si sono messi in mezzo, con lo striscione srotolato durante la gara contro il Monza: ma al momento dei passi in avanti non ne sono stati fatti. Il giocatore infatti sembra deciso a cambiare aria, almeno stando alle indicazioni che in questo momento arrivano soprattutto dalla Spagna e che vengono riportate da Elnacional.cat. Non solo si sottolinea come il difensore abbia preso una decisione quasi definitiva, ma viene svelato come anche la Juventus stia guardando con un certo interesse all’evolversi della situazione. Una vera e propria bomba di mercato.

Calciomercato Juventus, si guarda a Skriniar

Sappiamo tutti che la squadra che ha maggiormente fatto pressione è il Psg: già la scorsa estate i francesi ci hanno provato a strapparlo all’Inter, senza successo. E adesso potrebbero tornare alla carica, già in questa sessione di mercato, mettendo sul piatto un’offerta di 20-25 milioni per i nerazzurri. Che difficilmente, ovviamente, verrà accettata.

Marotta vuole tenere il giocatore e rischierà di portarlo in scadenza. Ma ci proverà fino alla fine, raggiugendo il massimo che il club nerazzurro può offrire. Poi starà a Skriniar prendere una decisione, che come detto prima appare chiara. Avendo la possibilità di andare via a parametro zero, inoltre, il capitano dell’Inter potrà praticamente sfogliare la margherita. Una margherita anche bella importante, una di quelle che valgono milioni e milioni di euro. Perché non solo i parigini, come detto, sono interessati, ma anche il Real Madrid e la Juventus potrebbero farci un tentativo. Senza dimenticare, sempre secondo le fonti spagnole, che all’orizzonte ci potrebbe anche essere un inserimento di Liverpool e Manchester United. La Premier League infatti di solito sa bene come si piazzano questi colpi. In casa Real Madrid, comunque, si guarda con estremo interesse alla situazione: Ancelotti non sembra essere convinto delle prestazioni dei propri difensori e avrebbe chiesto a Florentino Perez degli innesti. Qualora Skriniar dovesse prendere infine la via di Madrid, diventerebbe dentro la Casa Blanca il calciatore con il valore più alto di mercato. Più di Benzema, per intenderci.