Calciomercato Roma, un altro norvegese per Mou: sfida a Milan e Klopp

Calciomercato Roma, iniziano le grandi manovre anche per la prossima stagione: Pinto sfida Maldini per il colpo in mezzo al campo

Se in questa sessione di mercato invernale, qualora non ci fossero delle uscite importanti, la Roma difficilmente potrà regalare a Mourinho qualche innesto, un discorso diverso dovrà essere fatto per la prossima stagione.

Ne va anche del futuro dello Special One sulla panchina giallorossa. Senza innesti, e anche di spessore, la sensazione è che difficilmente il rapporto tra il portoghese e i giallorossi andrà avanti. Ma questi sono ovviamente discorsi che verranno affrontati più avanti. Nel frattempo, secondo le informazioni riportate da calciomercatoweb.it, sono iniziate quelle che tranquillamente si possono definire le grandi manovre per la prossima stagione. Con Roma e Milan che sarebbero interessate al profilo di un giocatore della Premier League.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Berg

Nel mirino ci sarebbe finito infatti Sander Berg, centrocampista dello Sheffield United che ha un contratto in scadenza nel 2024. Da quelle parti si parla di una valutazione di almeno 15 milioni di euro, ma a 12 mesi dalla chiusura dell’accordo Pinto potrebbe tentare la carta dello sconto.

Occhio però, perché sulle tracce del norvegese ci sarebbe anche l’interesse del Milan di Paolo Maldini. E non solo, anche quello del Liverpool di Klopp, che come sappiamo è alla ricerca di quel centrocampista perfetto che era Wijnaldum e che adesso è alla corte di Mou. Dell’interesse dei Reds se ne parla in Inghilterra, con una notizia riportata da hitc.com. Insomma, concorrenza folta per quello che potrebbe essere uno degli innesti della Roma per la prossima stagione.