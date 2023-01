Polemica tra Mourinho e Candela, Totti si schiera ufficialmente

Nell’ambiente Roma tiene banco la polemica a distanza tra José Mourinho e Vincent Candela: Francesco Totti si è già schierato ufficialmente.

La Roma ha superato gli ottavi di finale battendo il Genoa con il risultato di 1-0 grazie a una perla di Paulo Dybala. Nonostante la vittoria non sono però mancate le polemiche, e il post partita è stato piuttosto movimentato.

In particolare non sono passate inosservate le parole di José Mourinho in merito ai presunti fischi nei confronti di Nicolò Zaniolo al momento della sua sostituzione.

“Non mi sono piaciuti i fischi nei confronti di Zaniolo. Quando c’è una persona che prende lo stipendio della Roma e poi davanti ai microfoni fa delle critiche, la gente lo ascolta perché ha una storia nella Roma. La mia di storia nel club è ancora piccola, ma magari i tifosi mi ascoltano. L’unica cosa che mi è dispiaciuta sono stati i fischi a Zaniolo, chiedo per favore ai miei tifosi di non fischiare i calciatori della Roma perché danno tutto quello che hanno”.

Puntuale è arrivata la replica social di Vincent Candela, lo “stipendiato” della Roma tirato in ballo da José Mourinho.

“Buona sera a tutti. Questo post mi ha sorpreso non credo e non penso che la gente abbia fischiato Nicolò per le mie dichiarazioni. Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa …quando dico la mia sulla Roma lo faccio sempre con grande rispetto e amore per questa società, squadra, allenatore vincente e per il popolo Romanista .Non volevo fare polemica,non mi appartiene. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma”.

Roma, Francesco Totti si schiera con Vincent Candela

In merito alla polemica a distanza nata tra Mourinho e Candela ha preso posizione sempre sui social, e in particolare su Instagram, anche Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma ha sempre avuto delle parole al miele per lo “Special One”, ma in questo caso si è schierato contro il portoghese. Risponendo al post di Vincent Candela, Francesco Totti ha scritto: “Hai fatto di tutto per la Roma. Sempre al tuo fianco amico”.

Evidentemente le parole di Mourinho nei suoi confronti non sono piaciute a Totti, tanto da indurlo a prendere posizione in modo ufficiale. Non si tratta di un attacco diretto nei confronti dell’attuale allenatore della Roma, ma le parole dell’ex capitano date in pasto ai social hanno senza dubbio un loro peso specifico. E sottolineano che parte dell’ambiente probabilmente inizia a stancarsi dei continui attacchi di Mourinho.