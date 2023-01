Calciomercato Roma, soffiato a Luciano Spalletti: ci potrebbe essere il doppio intreccio in Premier League per Pinto

Per il momento è tutto in standby. Una cosa che da un lato potrebbe far piacere a Pinto, ma che dall’altro potrebbe anche mettere in difficoltà il general manager della Roma. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di fare un poco di ordine, spiegando quello che sta succedendo proprio in queste ore.

Allora, così come riportato da calciomercato.it in esclusiva, al momento non ci sono dei passi in avanti in quella operazione che il Napoli ha imbastito con l’Angers per prendere Ounahi, il centrocampista marocchino che con delle prestazioni esaltanti si è messo in mostra al Mondiale. José Mourinho, proprio durante la manifestazione in Qatar, lo ha pubblicamente esaltato e questo ha fatto pensare anche ad un possibile interesse della Roma nei confronti del giocatore. Solo un interesse per il momento visto che a certe cifre è difficile per Pinto trattare. Certo, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, allora anche il gm potrebbe avere dei margini di manovra, visto che in ogni caso – così come per gli azzurri – si tratterebbe di un’operazione per il prossimo anno e non per ora: gli slot per gli extracomunitari sono finiti.

Calciomercato Roma, intreccio con Leeds anche per Lukic

Ora, la notizia è che con il Napoli l’operazione è ferma. Troppo alte le richieste del club francese per il giocatore con l’Angers che aspetta quelle che potrebbero essere le mosse di Leeds e Leicester, i due club inglesi che ci hanno messo gli occhi addosso. E i Whites inoltre potrebbero anche far scattare un altro intreccio con la Roma.

Sì perché nei giorni scorsi da quelle parti si è parlato anche di un interesse per Lukic, capitano del Torino in scadenza nel 2024, che Pinto potrebbe regalare a Mourinho nelle prossime finestre di mercato. Anche se, qualora ci fosse qualche uscita adesso, lo stesso potrebbe prendere immediatamente la via di Trigoria. Questo se il Leeds decidesse di puntare su Ounahi lasciando stare il tesserato di Juric. In questo caso Pinto avrebbe davvero il via libera.