Calciomercato Roma, blitz bianconero: incontro a sorpresa

Calciomercato Roma, il Newcastle può far saltare il banco: contatti fitti, il ribaltone è dietro l’angolo.

Nelle ultime uscite stagionali la Roma di José Mourinho ha ritrovato quella solidità difensiva che aveva rappresentato il punto di forza della compagine giallorossa nella seconda parte della scorsa stagione.

Contro Bologna, Genoa e Fiorentina, Rui Patricio è riuscito a tenere la porta inviolata. Merito soprattutto di una linea difensiva nuovamente solida e concentrata, guidata da un Chris Smalling in versione deluxe. L’esperto centrale inglese, con il cui entourage si sta ancora discutendo del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, con esperienza, leadership e carisma si è rivelato assolutamente decisivo in svariate circostanze. Anche Mancini ed Ibanez, però, hanno alzato in maniera importante il livello delle proprie prestazioni. Tuttavia, alla luce del sempre più probabile addio di Kumbulla, non è escluso che Pinto possa affondare il colpo per rinforzare sin nell’immediato il pacchetto difensivo.

Calciomercato Roma, il Newcastle dà l’assalto ad Hincapié

Uno dei profili più caldi è quello di Evan N’Dicka, ma quello del difensore francese dell’Eintracht non è l’unico nome sul taccuino di Pinto. Già la scorsa estate, ad esempio, era circolato in orbita Roma anche Piero Hincapié, centrale classe ‘2002 del Bayer Leverkusen. L’ecuadoriano, in teoria, potrebbe rivelarsi un’occasione per i giallorossi soltanto in ottica estiva, visto che la Roma ha già esaurito gli slot da destinare agli extra-comunitari. Non sarà affatto facile, però, riuscire a mettere le mani sul promettente “millenial”, che ha calamitato l’interesse di diverse big a suon di prestazioni importanti.

Sondato a più riprese dal Chelsea, che però ha deciso di optare per l’acquisto di Badiashile, per Hincapié si è mosso seriamente anche il Tottenham, stando alle indiscrezioni trapelate dall’Inghilterra. Gli Spurs, però, dovranno fare i conti con la concorrenza del Newcastle. Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, i “Magpies” avrebbe provato a bruciare la concorrenza, incontrando gli uomini mercato dell‘Everton per sondare la situazione. Un summit utile a fare il punto della situazione, e capire gli eventuali margini di manovra. Va ricordato, però, come l’Everton non abbia alcuna intenzione di cedere Hincapié a gennaio, a meno di offerte irrinunciabili.