Calciomercato Roma, l’irruzione dell’ex: 14 milioni sul piatto

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni alimentano il giallo: offerta da 14 milioni, svolta a sorpresa.

In questa sessione invernale di calciomercato la Roma si sta muovendo in svariate direzioni. Un ruolo importante sarà inevitabilmente ricoperto da quelle cessioni dalle quali provare ad incamerare un discreto tesoretto da investire immediatamente.

Eventuali uscite contribuiranno a finanziare quei colpi in entrata già in agenda. Si tratta di due filoni solo apparentemente incompatibili, e che in realtà Tiago Pinto sta portando avanti in parallelo. A tal fine, si potrebbero schiudere occasioni importanti a stretto giro di posta. Uno dei calciatori più chiacchierati dell’ultimo periodo è sicuramente Eldor Shomurodov, che ha fatto fatica a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Mourinho in questa prima parte di stagione. Dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, qualcosa di concreto si sta muovendo.

Calciomercato Roma, il Lille fa sul serio per Shomurodov

Il Torino è sceso in campo in maniera concreta. Il summit tra Vagnati e Pinto, pur non portando alla fumata bianca definitiva, è comunque servito a fare il punto della situazione. I granata starebbero continuando a spingere, mettendo sul piatto un prestito senza obbligo di riscatto, o comunque vincolato al raggiungimento di obiettivi difficilmente raggiungibili.

La Roma non ha ancora aperto a questa formula, forte della possibilità di poter propiziare una vera e propria asta. Secondo quanto riferito da Sky, il Lille sarebbe intenzionato a mettere sul piatto un’offerta compresa tra i 13 e 14 milioni di euro. L’ex attaccante del Genoa vorrebbe restare in Italia, anche se l’offerta dei francesi, guidati da Fonseca, potrebbe letteralmente far saltare il banco. Ma non è finita qui. Nel pomeriggio, infatti, sono in programma altri colloqui tra la Roma e l’entourage del calciatore, per avere un quadro più chiaro della situazione, e valutare eventuali mosse future. Dopo i sondaggi della Cremonese ed i colloqui con il Torino, dunque, da segnalare quest’inserimento del Lille, che potrebbe schiudere nuovi scenari. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui si dovessero materializzare ulteriori aggiornamenti.