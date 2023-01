Calciomercato Roma, il Tottenham cambia obiettivo: prima offerta per Zaniolo

Calciomercato Roma, il Tottenham di Antonio Conte cambia obiettivo in corsa. C’è la prima offerta per Nicolò Zaniolo

In tempi non sospetti, prima che la grana Zaniolo scoppiasse del tutto, vi abbiamo parlato di come il 22 giallorosso sarebbe rimasto al centro delle voci di mercato fin quando non sarebbe stata fatta chiarezza sul suo futuro. Potte immaginare, adesso, dopo la bomba lanciata dalla Gazzetta dello Sport che ha svelato come il giocatore avrebbe chiesto la cessione, come verranno passati i prossimi giorni da qui alla chiusura del mercato.

Saranno delle giornate intense, sia per Pinto – che è a Milano per cercare di cedere più elementi possibili per abbassare il monte ingaggi – sia per Zaniolo stesso, che ieri ha lavorato con il gruppo ma che rimane, ovviamente, in bilico per la sfida contro lo Spezia. Giornate calde, nonostante nella Capitale le temperature si siano abbassate e serve il cappotto pesante per uscire di casa. Ma a Trigoria il clima è bollente.

Calciomercato Roma, prima offerta del Tottenham

In tutto questo il profilo di Zaniolo interessa soprattutto al di là della Manica. Principalmente al Tottenham di Antonio Conte, a quanto pare, che avrebbe cambiato obiettivo mollando la pista Trossard – che invece rimane nel mirino dell’Arsenal – puntando tutto sul giocatore giallorosso.

Una prima offerta da parte degli Spurs di Paratici – secondo quanto riportato da Sky Sports News – sarebbe stata rispedita al mittente. Ma si cercherà una soluzione nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni. Poi bisognerà ovviamente capire quale potrebbe essere l’impiego di Zaniolo nella squadra di Conte visti i tanti elementi che il pugliese ha a disposizione. Ma questo è un altro discorso che alla Roma interessa poco.