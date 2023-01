Grave infortunio, esce in barella: salta la Roma, si teme uno stop lunghissimo

La natura dell’infortunio accorso al bomber potrebbe essere molto grave. Salterà sicuramente la Roma: cosa è successo.

Il Campionato di Serie A è entrato definitivamente nel vivo, con la Roma che vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi. Il confronto contro lo Spezia, oltre a lanciare un messaggio importante alla concorrenza, potrebbe contribuire ad aumentare l’entusiasmo di un ambiente che sembra essersi gettato alle spalle il periodo no.

I giallorossi sono attesi da un vero e proprio filotto di gare a stretto giro di posta, che fungerà da apripista al ritorno in Europa League. L’attenzione di Pellegrini e compagni, però, è tutta rivolta alle prossime sfide di un campionato ancora tutto da scrivere, e i cui verdetti sono ancora tremendamente in bilico. Sotto questo punto di vista un messaggio importante è stato lanciato dall’Hellas Verona, che al “Bentegodi” è riuscito a trovare un importantissimo successo, battendo il Lecce per 2-0. A decidere la sfida sono state le reti di Depaoli e Lazovic, che hanno permesso agli scaligeri di incamerare tre punti importantissimi.

Infortunio Henry in Verona-Lecce: salterà quasi sicuramente anche la Roma

A rovinare il momento positivo in casa gialloblu, però, è stato l’infortunio accorso a Thomas Henry, costretto a lasciare il campo in barella al minuto 87. L’attaccante dell’Hellas, infatti, che era entrato nel segmento conclusivo della sfida, è rimasto a terra dolorante. Si teme un grave infortunio al ginocchio, con l’attaccante – in odore di cessione – che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Una brutta tegola per il Henry, che verosimilmente nel corso delle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali specifici per capire con esattezza l’entità del guaio fisico. Qualora dovessero essere confermate le prime sensazioni, con un infortunio che avrebbe interessato il ginocchio, il rischio di un lungo stop è assolutamente concreto. Salvo clamorosi colpi di scena, comunque, l’attaccante dell’Hellas dovrebbe comunque saltare la sfida dell’Olimpico contro la Roma in programma il 19 febbraio. L’auspicio è che non si tratti di un infortunio serio. Vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno ulteriori notizie in merito.