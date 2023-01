Calciomercato Roma, salta tutto: ancora un infortunio

Calciomercato Roma, esce dal campo disperato dopo aver rimediato l’infortunio. Ecco cosa è successo in questi minuti.

Come sappiamo la squadra giallorossa è prossimamente attesa dal delicato incontro con lo Spezia di Gotti, in una trasferta che si appresterà ad essere la prima senza tifosi al cospetto degli uomini di Mourinho. Le asperità riguardanti la gara abbracciano certamente tutta una serie di fattori, di campo ma non solo.

Pur rappresentando un avversario alla portata, ancor di più dopo le defezioni causate da infortuni e squalifiche, i liguri devono essere affrontati con serietà e attenzione, anche in memoria della non semplice imposizione dello scorso anno, arrivata grazie al rigore concretizzato in extremis da Abraham dopo una prestazione super di Provedel per gran parte del match. Restando al presente e lasciando al prato verde la sentenza ultima, non sfugga quanto accaduto in questi minuti nella non lontana Genova.

Calciomercato Roma, infortunio per il “nuovo” Zaniolo: le ultime su Deulofeu

Sempre in Liguria, infatti, si è da poco assistito all’infortunio di un giocatore: l’evento potrebbe avere una certa ingerenza anche in casa giallorossa. Come noto da qualche giorno, infatti, in quel di Trigoria si sta cercando di comprendere in che modo operare al fine di trovare una felice soluzione per il futuro di Nicolò Zaniolo.

Il 22 sembra destinato a lasciare la Capitale in questi ultimi giorni di gennaio, anche e soprattutto alla luce di una situazione contrattuale che rischia di mettere ancora più in difficoltà Tiago Pinto e colleghi con il protrarsi del tempo. La dirigenza ha però maturato una posizione ferma, dicendosi disposta a far partire Zaniolo solo al fronte di una cessione sicura e a cifre ritenute congrue.

Frattanto, come raccontatovi, gli stessi dirigenti si sono subito mossi per cercare un valido alter ego del classe ’99 che potesse corroborare le qualità dello scacchiere di Mourinho. I profili sondati sono diversi e, tra i più caldi, si segnala anche il nome del fantasista dell’Udinese, Gerard Deulofeu. Già reduce da un infortunio di non brevissima durata, l’ex Milan ha però in questi minuti lasciato il campo di Marassi dopo aver accusato un problema all’esterno della coscia della gamba destra, chiedendo immediata sostituzione. Da valutare l’entità dell’accaduto e, soprattutto, l’impatto che questo potrebbe avere anche sui piani di mercato di Pinto.