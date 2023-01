Calciomercato Roma, addio Zaniolo: irrompe Monchi. Anche il Siviglia interessato al numero 22 giallorosso. Ecco le ultime

Un’altra squadra si sarebbe iscritta alla corsa per Zaniolo: vale a dire il Siviglia. Sì, l’ex Monchi, che adesso con il suo club lotta per non retrocedere, avrebbe manifestato un vero interesse nei confronti del numero 22 della Roma in uscita.

Al momento, sappiamo benissimo, che Pinto non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore in prestito e Zaniolo partirà solamente davanti ad un’offerta a titolo definitivo oppure in prestito ma con obbligo di riscatto senza nessuna condizione. E a confermare tutto questo ci ha pensato Enrico Camelio di Radio Radio e TvPlay.

Calciomercato Roma, il Siviglia su Zaniolo

Quello dell’ex direttore sportivo della Roma insomma è un reale interesse, anche se Pinto dovrebbe abbassare leggermente le pretese per il cartellino di Nicolò. Il Siviglia, che dopo l’arrivo di Sampaoli in panchina non ha dato la scossa al proprio campionato e che si ritrova a lottare per non retrocedere – davvero incredibile – accoglierebbe Zaniolo ovviamente a braccia aperte per cercare di mettere da parte tutte le paure che ci sono fino al momento.

Insomma, un’altra squadra iscritta nella corsa al fantasista della Roma, un’altra squadra che sta prendendo appunti e che da qui alla fine della sessione invernale di mercato potrebbe senza dubbio fare un’offerta. Un’offerta che come sappiamo benissimo deve soddisfare Pinto, che tiene duro, e che non ha nessuna intenzione di mollare la presa in questi ultimi giorni di trattative. Ormai l’atteggiamento del gm portoghese è quello di un uomo di ferro, che quando dice una parola è quella e che non ha voglia di fare marcia indietro. Al momento è stato così con Shomurodov e Karsdorp. Sarà sicuramente così anche con Zaniolo.