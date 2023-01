Calciomercato Roma, colpo di scena Juventus: svolta Pinto, affarone gratis

Calciomercato Roma, assist della Juventus: il dietrofront dei bianconeri potrebbe spianare la strada al blitz di Pinto.

Nelle ultime uscite stagionali la Roma ha ritrovato quella continuità di rendimento che nella prima parte di stagione sembrava essere smarrita. Merito di un atteggiamento importante, che ha permesso di prolungare la striscia di risultati utili consecutivi. Con la sessione di calciomercato invernale ancora aperta, però, il tam tam di indiscrezioni non accenna di certo a placarsi.

Oltre a trovare il possibile erede di Zaniolo, il cui addio alla Roma sta diventando sempre più concreto con il passare delle ore, la Roma si sta muovendo per rinforzare anche altri settori del campo. A centrocampo, dove Aouar e Frattesi sono nomi sempre spendibili in ottica giallorossa, ma anche in difesa. Il rebus legato al rinnovo di Chris Smalling non è stato ancora sbrogliato, così come la questione legata a Kumbulla che continua ad essere cedibile. Non è un caso che la Roma abbia già avuto modo di sondare la fattibilità dell’operazione N’Dicka, profilo accostato con una certa insistenza anche ad altre big in Serie A.

Calciomercato Roma, la Juventus si defila per N’Dicka

La Juventus, infatti, era da tempo sulle tracce del difensore francese classe ’99 dell’Eintracht Francoforte. L’imperfetto è d’obbligo, dal momento che stando a quanto riferito dalla “Bild” i bianconeri avrebbero mollato la presa sul calciatore, preferendo vagliare piste alternative. Una presa di posizione importante quella della “Vecchia Signora” che potrebbe aprire soluzioni interessanti. Indiscrezione che fa il paio con quella legata all’acquisto da parte dell’Arsenal di Kiwior, con i “Gunners” che chiaramente si sono chiamati fuori dalla corsa per arrivare a N’Dicka, almeno a stretto giro di posta.

Ricordiamo che anche la Roma sta sondando in maniera importante la situazione, pronta a capitalizzare l’occasione propizia nel caso in cui dovessero palesarsi le condizioni propizie. N’Dicka non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Eintracht in scadenza nel 2023, sebbene il club tedesco stia spingendo molto per provare a trovare la quadra in tempi relativamente brevi. Con l’Arsenal e la Juve (al momento) fuori gioco, la Roma potrebbe a questo punto recitare un ruolo da protagonista nella corsa al difensore transalpino. Seguiranno aggiornamenti.