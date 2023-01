Calciomercato Roma, intrigo Zaniolo: Maldini vuota il sacco

Calciomercato Roma, le parole di Maldini al fischio finale della gara persa dai rossoneri contro la Lazio.

L’ultima settimana della sessione invernale di calciomercato sarà inevitabilmente caratterizzata dall’evolvere della situazione Zaniolo. La presa di posizione di Pinto e Mourinho prima e dopo la gara contro lo Spezia ha contribuito a divaricare in maniera importante la distanza tra i giallorossi ed il calciatore, che ha manifestato il suo desiderio di cambiare aria.

La Roma, però, non ha alcuna intenzione di svendere quello che fino a poche settimane fa era considerato uno dei gioielli più fulgidi dello scacchiere tattico giallorosso. Pinto continua a chiedere almeno 35 milioni di euro per lasciar partire Zaniolo, e non accetta prestiti il cui riscatto sia subordinato al raggiungimento di determinate condizioni. I capitolini vorrebbe cedere il 22 a titolo definitivo, aprendo semmai ad un prestito con obbligo di riscatto secco, non condizionato. Condizioni che fino a questo momento hanno frenato l’eventuale chiusura della trattativa con il Milan, che infatti non ha ancora affondato il colpo in maniera definitiva, preferendo temporeggiare.

Calciomercato Roma, le parole di Maldini su Zaniolo: l’annuncio dopo Lazio-Milan

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati da diversi club di Premier League, con il Tottenham ed il Newcastle in prima linea, ora come ora il Milan sembra essere in vantaggio nella corsa a Zaniolo, avendo dalla sua il gradimento del calciatore. I rossoneri, però, non stanno attraversando uno sfavillante periodo di forma, tutt’altro.

Contro la Lazio Leao e compagni hanno rimediato una sonora sconfitta. Intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita, Paolo Maldini ha però risposto anche ad una domanda relativa all’interessamento del Milan per Zaniolo. Ecco le sue parole: “Zaniolo? Noi le opportunità le valutiamo, non si può nascondere la realtà. Chiaramente non ci allontaneremo dalla nostra visione e dalle nostre chances.”