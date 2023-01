Calciomercato Roma, frenata e nuova svolta: ritorno di fiamma last minute

Calciomercato Roma, le ultime notizie sulle mosse dei giallorossi sul fronte entrate ed uscite: gli aggiornamenti.

A tenere banco in casa Roma è la questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo. Una vera e propria telenovelas che non è ancora giunta al suo epilogo. Il Milan si è defilato, con il 22 giallorosso che continua a far gola a diversi club della Premier League. In primis al Bournemouth, che ha già fatto recapitare un’offerta da oltre 30 milioni di euro più bonus (a cui aggiungere i soldi ricavati dalla futura rivendita) per provare a far saltare il banco.

La palla passa ora al calciatore. Intanto Tiago Pinto si muove anche su altri fronti, tastando il terreno per eventuali mosse last minute. Molto dipenderà da quelle cessioni che il GM della Roma eventualmente riuscirà a capitalizzare. Una delle situazioni più spinose alle quali non è stata ancora trovata una soluzione definitiva è quella relativa a Rick Karsdorp. Sebbene il rebus non sia ancora rientrato, al momento i giallorossi non hanno ancora trovato l’accordo per la cessione del terzino olandese ex Feyenoord.

Calciomercato Roma, possibile affare last minute Karsdorp-Monza?

Fino a questo momento, del resto, la Roma non si è smossa dalle richieste iniziali. Per lasciar partire Karsdorp, infatti, i giallorossi vorrebbero imbastire un’operazione a titolo definitivo. La valutazione del laterale destro si aggira sui 10-12 milioni di euro, con i capitolini che eventualmente direbbero sì ad un prestito con obbligo di riscatto, non condizionato al raggiungimento di determinate condizioni. Paletti che fin qui hanno frenato eventuali trattative. La Juve ha provato a sondare il colpo, ma non ha approfondito i discorsi. Qualche offerta è arrivata dalla Premier, immediatamente rispedita al mittente. In Serie A nelle scorse settimane il Monza aveva provato a capire la fattibilità dell’operazione, salvo poi orientare le proprie attenzioni su Lirola.

Alla luce della brusca frenata per l’eventuale ritorno in Serie A dell’ex Fiorentina, però, non è escluso che Galliani possa tornare a bussare alla porta della Roma per provare un colpo last minute. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, ci sta che il Monza possa cogliere all’ultimo minuto un’opportunità come Karsdorp, mettendo sul piatto un prestito last minute. A quel punto la palla passerebbe alla Roma e al calciatore. Staremo a vedere.