Mourinho, la festa negli spogliatoi per i 60 anni – VIDEO

Mourinho compie 60 anni e la società giallorossa ha voluto omaggiare così il tecnico capace di portare il primo trofeo europeo in bacheca

José Mourinho è senza alcun dubbio uno dei migliori allenatori del palcoscenico internazionale, nonché uno dei più iconici dell’ultimo decennio. Non a caso proprio lui è riuscito a riportare la Roma ad alzare un trofeo dopo tanti, troppi anni di buio, portando nella capitale il primo trofeo europeo della sua storia.

Il mister sin dai suoi primi anni ha dimostrato di avere qualcosa di diverso, di “speciale” non solo sul campo ma anche fuori, rendendosi protagonista di interviste che sono entrate a gamba tesa nella storia di questo sport. Vincente sin dagli esordi, quando condusse il Porto ad una storica vittoria della Champions League, solo con il Tottenham nella sua intera carriera ha concluso la stagione con i tanto temuti “0 tituli”.

Oltre 20 anni di onorata carriera, nella quale ha conquistato la bellezza di 26 trofei, eppure quel giorno a Tirana anche un vincente come lui non è riuscito a trattenere le lacrime dopo quella storica vittoria, questo ci fa capire quanto la passione intorno a questi colori riesca ad entrarti dentro, e a far provare certe emozioni anche ad un uomo tutto d’un pezzo come il portoghese.

Per questo giorno “speciale” la società ha deciso di omaggiare il suo condottiero, ecco il video della festa nello spogliatoio giallorosso.

Mourinho, festa grande negli spogliatoi per i suoi 60 anni – VIDEO

Sui suoi canali social la Roma ha condiviso il video dell’omaggio al suo allenatore José Mourinho. Il portoghese all’ingresso nello spogliatoio è stato accolto da un lunghissimo applauso da tutti i giocatori e lo staff (Zaniolo compreso), simbolo del grande rispetto che guadagnatosi in questi anni.

Ad aspettarlo la torta e la più classica delle canzoncine di auguri, ma il tecnico si sa anche in momenti come questi ha solo una cosa in mente e alla richiesta del discorso ha così esordito: “Mi scuso ma andiamo a lavorare. Domenica c’è la partita dai c***o”.

Il campionato è più aperto che mai, almeno in chiave Champions, e questo è il momento di lavorare ancora più duro per conquistare l’obbiettivo. Ancora una volta, nel caso fosse servito, ha dimostrato la sua fame di vittorie, che a differenza di quanto i miscredenti possano pensare non è mai cessata.

Ecco il link per vedere la festa di Mourinho negli spogliatoi: https://youtube.com/shorts/4FvCqEJAzIE?feature=share