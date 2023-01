Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dell’agente di Smalling

Calciomercato Roma, dopo le voci delle ultime ore arriva l’annuncio ufficiale dell’agente di Smalling. Ecco quello che ha detto

Prima le voci della richiesta della cessione. Poi la smentita, veloce, per mettere a tacere tutte quelle che potevano essere le illazioni attorno al suo conto. Insomma, attorno a Smalling sono girate delle notizie che l’entourage del calciatore si è affrettato a prendere di petto. Rilasciano, anche, una dichiarazione importante.

“Il futuro di Chris non è qualcosa che si sta svolgendo al Teatro dell’Opera di Roma. Analogamente a quello che accade lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Continuiamo a dialogare con la Roma. Dopo la prestazione di migliore in campo nella finale del primo titolo europeo in 61 anni, Chris è concentrato sull’offrire il suo meglio per la Roma in questa stagione”. Così ha parlato l’agente del calciatore inglese, James Featherstone, che ha rilasciato questa dichiarazione al giornalista Fabrizio Romano.

Calciomercato Roma, la situazione Smalling

Insomma, una presa di posizione netta quella dell’agente del difensore che come sappiamo ha un contratto in scadenza e ha anche un’offerta della Roma sul piatto. Che però, stando alle ultime indiscrezioni, non è stata quella attesa dal difensore. Che però non ha detto di no, magari si attende un rilancio giallorosso perché è evidente che a Trigoria lui stia bene.

Come sappiamo, inoltre, su Smalling in queste ultime settimane è stato forte l’interesse dell’Inter: Marotta ha annusato il colpo alla Mkhitaryan, e ha iniziato a fare la corte a Smalling anche perché in casa nerazzurra in difesa ci potrebbero essere due uscite e anche belle importanti. Ma da qui alla fine della stagione, a differenza di quanto uscito oggi, le cose potrebbero anche cambiare e le parti potrebbero anche arrivare ad una soluzione che sicuramente, da José Mourinho, sarebbe accolta alla grandissima,