Calciomercato Roma, Zaniolo ha dato una risposta al Bournemouth: ecco la decisione del numero 22 giallorosso in merito all’offerta del club inglese

La notizia è questa: Zaniolo ha comunicato alla Roma di non volere andare al Bournemouth. Niente da fare quindi: o giallorossi o Milan. Non sembrano esserci altre soluzioni. Nel pomeriggio c’è stato l’incontro tra l’agente del giocatore e la società inglese, ma si è concluso con un nulla di fatto. A Zaniolo non interessa andare nel club inglese che lotta per la retrocessione.

La strada quindi è segnata e sembra anche ben essere delineata: di altre offerte non ne sono arrivate e allora la soluzione è anche logica, per dire così. Non è detto, comunque, che nelle prossime ore il Milan non possa fare un ulteriore tentativo, cercando di prendere Pinto in un momento di difficoltà. Ma per ora il gm ha retto, non si è mai mosso di un millimetro e ha chiuso la porta a tutte quelle che erano delle offerta non in linea con il volere della società giallorossa.

Calciomercato Roma, al risposta di Zaniolo

Il passaggio che mancava, vale a dire quello di una comunicazione alla società, è arrivato nello spazio di poche ore. Qualcuno magari pensava che la notte potesse portare consiglio al giocatore, ma non è servita per prendere quella che ormai sembra essere una decisione definitiva.

Questa mattina il numero 22 della Roma che per la gara di domenica non verrà convocato da Mourinho sembrava avesse aperto alla possibilità di un suo passaggio in Premier League. L’incontro come detto c’è stato ma non ha portato ai frutti sperati. Niente da fare. Un muro contro muro che potrebbe anche tenere le parti “unite” fino al termine di questa annata per poi salutarsi chissà come alla fine della stagione. Ma al momento così è.