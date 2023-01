Juve tradita due volte: il grande ex si prende Zidane

Guanto di sfida tra le big di Europa e doppio coinvolgimento Juventus: ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del grande ex.

In questi giorni finali di gennaio stiamo assistendo al diffondersi di tante voci e scenari in grado di generare non poca attenzione, da tanti punti di vista. Proprio in una fase in cui le mosse principali di mercato sembravano destinate a interessare unicamente gli esborsi rasentanti la follia in Premier League, plurimi scenari hanno catturato l’attenzione dei tifosi della Serie A.

In casa Roma il discorso più vivido interessa certamente il futuro di Nicolò Zaniolo, reduce dalla richiesta avanzata al club di non partecipare alla trasferta ligure della scorsa domenica e dalla forma influenzale che aveva già fatto storcere il naso e alzare qualche preoccupazione sette giorni prima, contro la Fiorentina. Il casus belli (o comunque il momento potenzialmente fungente da matrice per l’evoluzione di tale vicenda) sembrerebbe essere rappresentato dai fischi ricevuti da Nicolò all’uscita dal campo nel match di Coppa Italia.

Nuova pretendente e ostacolo per l’ex Juventus: intreccio con Vlahovic e non solo

La questione resta tutta da attenzionare e in grado di avere un certo impatto sui piani futuri della Roma nonché dello stesso giocatore, oltre che sul modus operandi di un Milan che ad oggi sembra ben lungi dal poter accontentare le richieste giallorosse e pareggiare quelle del Borunemouth.

In attesa di evoluzioni su tale fronte, una certa importanza potrebbe essere rappresentato anche dallo scenario riportato da RmcSport, legato al futuro dell’ex Juventus che potrebbe avere una tale ingerenza anche sugli stessi piani bianconeri. La squadra di Allegri, in questa stessa parentesi legata alla questione Zaniolo, ha dovuto fare i conti con la penalizzazione di quindici punti ed è adesso consapevole di dover attendere novità ed evoluzioni dopo le inchieste di cui si sta parlando con una certa veemenza da fine 2022.

Tornando a quanto riferito dalla Francia, non sfugga il resoconto sul futuro di Zinedine Zidane, finito anche nel mirino della Vecchia Signora negli scorsi mesi, quando la posizione di Allegri sembrava vacillare non poco. L’ingerenza, come già raccontatovi, potrebbe interessare però anche il futuro di Dusan Vlahovic, individuato dall’ex tecnico del Real Madrid come rinforzo ideale per il PSG, con il quale c’è stato un incontro alla luce della volontà di Al Khelaifi di portare Zinedine all’ombra della Torre Eiffel.

Tra le interessate, però, si segnala anche il nuovo nome del Bayern Monaco, per il quale Zidane nutre sempre grande rispetto per storia e organizzazione societaria ma l’ostacolo potrebbe essere legata alla sua scarsa conoscenza del tedesco. Futuro tutto da scrivere, insomma. Un po’come quello di Nicolò.