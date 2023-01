Zaniolo, no al Bournemouth: reazione furiosa Roma, la mossa di Pinto

Roma-Zaniolo, è scontro totale tra il club e il numero 22. Dopo il no al Bournemouth Pinto è pronto a prendere provvedimenti

Scontro totale tra Roma e Zaniolo. Incredibile. Dopo il no al Bournemouth i giallorossi sono furiosi. E secondo quanto riportato da Di Marzio la società potrebbe prendere dei provvedimenti nei confronti del giocatore. Si va dalla multa oppure alla messa fuori rosa. Valutazioni che Pinto dovrà fare nelle prossime ore.

Il motivo è chiaro: il netto no di Nicolò alla possibilità di andare in Premier League. Ma anche il fatto di non essersi presentato all’appuntamento con il club inglese che aveva preso un aereo privato per arrivare nella Capitale. Zaniolo non ha nemmeno voluto incontrare il direttore sportivo della società che si è fatta i chilometri.

Roma-Zaniolo, scontro totale

La Roma si ritiene danneggiata da questo comportamento. Non tanto ovviamente dal fatto che Zaniolo non si sia presentato all’incontro col il Bournemouth, ma il fatto di aver ricevuto la richiesta di non scendere in campo contro lo Spezia che ha sicuramente messo in difficoltà Mourinho nelle scelte. Si valuta insomma, si cerca di capire se ci sono i margini di un provvedimento che sarebbe anche clamoroso. Insomma, scontro totale.