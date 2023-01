Interviene il presidente, addio immediato: Inter al palo

Interviene direttamente il presidente che vuole chiudere in maniera celere l’operazione. Addio immediato e Inter al palo

Si è parlato tanto in questi giorni del futuro di Skriniar, il difensore dell’Inter in scadenza di contratto che ormai ha deciso il suo futuro: quello di andare a Parigi. L’offerta della squadra francese sotto l’spetto contrattuale è troppo ghiotta per non essere presa in considerazione e anche l’Inter lo ha capito. Insomma, il futuro sembra decisamente scritto e bisogna solamente capire i tempi.

O subito e a giugno, di dubbi non ce ne sono più: Skriniar sarà sicuramente un giocatore del Psg. E lo stesso Psg però nelle ultime ore di mercato potrebbe decidere di affondare il colpo secondo le informazioni che sono state riportate da footmercato. Tant’è che anche lo sceicco, Nasser al-Khalaïfi, avrebbe preso di petto la situazione: intervento immediato sul mercato per strappare lo slovacco all’Inter in queste ultime ore di trattative che si preannunciano davvero caldissime sotto tutti gli aspetti.

Interviene il presidente, assalto immediato a Skriniar

Sì, proprio lo sceicco in persona vorrebbe mettere mano alla situazione che rimane comunque non facile da sbrogliare. I nerazzurri in piena corsa per una qualificazione alla prossima Champions League non si vorrebbe privare del giocatore anche perché sarebbe assai difficile riuscire a sostituirlo. Ma l’assalto è pronto e magari davanti ad un’offerta di 15 milioni di euro anche gli ultimi tentennamenti potrebbero cadere.

Da oggi in poi oggi giusto potrebbe essere quello giusto, anche se ci sono i campionati di mezzo e allora i pensieri saranno tutti rivolti alle partite. Quindi forse sarebbe meglio dire che da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello giusto anche se ne rimangono davvero pochi per chiudere l’operazione. Un’operazione che potrebbe vedere la luce già in questa sessione di mercato insomma, in netto anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni, e in grave ritardo rispetto al fatto che si sarebbe potuta concludere la scorsa estate. In quel caso l’Inter avrebbe incassato almeno 60-70 milioni di euro. Una cifra enorme per un difensore. Ma Marotta credeva di poter fare breccia nel cuore di Skriniar, anche con l’aiuto dei tifosi che gli hanno fatto vedere tanto amore in queste ultime settimane. Ma al dio denaro non si comanda.