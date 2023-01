Inter e Juve spazzate via: scambio per l’affare del mese, epilogo clamoroso

Calciomercato Inter e Juve, così salta tutto: le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra rappresentano una doccia gelata per i nerazzurri e i bianconeri. Le ultime.

Tra pochi giorni si chiuderà una sessione invernale di calciomercato che Juventus ed Inter hanno passato sostanzialmente in sordina. Alla luce delle vicende extra-campo, infatti, i bianconeri hanno preferito non operare investimenti importanti, chiudendo soltanto con il Leeds la cessione di Weston Mckennie.

Il capitombolo contro il Monza, poi, è stato lo specchio emblematico delle difficoltà di Di Maria e compagni, in una pericolosa fase involutiva anche e soprattutto da un punto di vista psicologico. Salvo dietrofront inaspettati, dunque, la “Vecchia Signora” punterà a rinforzare in maniera sensibile il proprio organico a partire dalla prossima estate, quando potrebbe essere avviato un vero e proprio restyling globale della rosa a disposizione di Max Allegri. Un discorso per certi aspetti analogo vale anche per l’Inter, con i nerazzurri che sono ancora alle prese con la grana Skriniar. Lo slovacco ha esternato a chiare lettere la sua volontà di cambiare aria, anche se al momento il Psg non ha soddisfatto le richieste dei nerazzurri, che non vorrebbero privarsi del proprio gioiello se non a fronte di un’offerta da almeno 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter e Juve, il Chelsea cambia le carte in tavola: “addio” a Pulisic e Chalobah

Questo è il motivo per il quale Marotta sta da tempo scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti. In ottica estiva dei nomi ritornati nei radar dell’Inter è quello di Chalobah. Il difensore del Chelsea era stato accostato con una certa insistenza a diversi club di Serie A lo scorso anno: tra questi, anche la Roma aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Secondo quanto riferito dal Daily Express, però, Chalobah potrebbe essere inserito dai Blues nell’operazione Caicedo, per abbassare la parte cash.

Il centrale sarebbe una delle pedine che i londinesi sarebbero pronti a sacrificare pur di mettere le mani sul centrocampista del Brighton, per il quale l’Arsenal pare sia disposto a mettere sul piatto un’offerta da circa 60 milioni di sterline. Il calciatore ha esternato a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria, con un post sui social emblematico. Arsenal e Chelsea hanno raccolto il messaggio e sono pronti ad animare in modo ancor più importanti questi ultimi giorni di mercato. Nella lista delle possibili contropartite tecniche con cui i Blues potrebbero ingolosire il Brighton figura anche Pulisic, a lungo in orbita Juve e Milan. Seguiranno aggiornamenti.