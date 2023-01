Napoli-Roma, tegola Mou: guaio muscolare e cambio immediato

Napoli-Roma, nel pieno del secondo tempo si è fermato un fedelissimo di Mou. Il calciatore titolare ha alzato bandiera bianca al minuto 73, cambio immediato

La Roma è in campo allo stadio Maradona, per il posticipo della prima giornata di ritorno contro il Napoli. A metà della seconda frazione di gioco è arrivata una nuova tegola per José Mourinho. Problema muscolare e cambio immediato, il tecnico portoghese perde una delle sue pedine allo stadio Maradona.

A metà del secondo tempo tra Napoli e Roma si è fermato Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha accusato un problema muscolare ad ha costretto José Mourinho al cambio immediato. Il tecnico inglese ha lanciato nella mischia Andrea Belotti, l’attaccante ex Torino ancora non ha trovato una rete in Serie A con la maglia giallorossa. Lo Special One perde la punta inglese nel secondo tempo della sfida del Maradona.