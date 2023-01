Roma: spunta uno striscione degli ultras giallorossi contro Nicolò Zaniolo, lo zoccolo duro del tifo romanista contro il numero 22.

I tifosi giallorossi sono tra i più passionali in Italia, basta vedere i numeri da record dello Stadio Olimpico in questa stagione. Ormai da diverso tempo si registra il tutto esaurito in ogni partita, simbolo del grande amore che la gente prova per questa maglia.

Nicolò Zaniolo conosce questa passione in prima persona, perché quei tifosi che oggi lo contestano sono gli stessi che lo hanno difeso a spada tratta in uno dei periodi più difficili della sua vita, quando dovette stare lontano dal campo per due anni a causa degli infortuni.

Emblematico fu lo striscione esposto a Trigoria durante gli allenamenti proprio in vista del derby contro la Lazio con su scritto “Vincete per Zaniolo”, che fu preso di mira dai laziali con alcuni sfottò riguardanti proprio il suo infortunio.

In quell’occasione diedero ancora una volta dimostrazione dell’attaccamento viscerale che li unisce a questa maglia e a chi la indossa, ma quanto successo negli ultimi giorni ha cambiato drasticamente il rapporto tra il numero 22 e lo zoccolo duro del tifo romanista.

Roma, striscione ultras contro Zaniolo: “Traditore senza onore”

I tifosi giallorossi non hanno affatto gradito il comportamento di Nicolò Zaniolo, non è stato visto di buon occhio il fatto che si sia rifiutato di scendere in campo in ben due occasioni e che abbia deciso di declinare un’offerta economicamente vantaggiosa come quella del Bournemouth.

In particolare i gruppi del tifo organizzato della curva sud hanno deciso di esporsi in prima persona contro il ragazzo, attraverso uno striscione apparso nella notte sul ponte di Via Annibaldi, dove si intravede il Colosseo. “Zaniolo traditore senza onore”, una presa di posizione durissima nei confronti del numero 22, che arriva dopo le inequivocabili parole di Mourinho in conferenza stampa.

Nel frattempo sono apparse diverse scritte sui muri della città, sempre contro Zaniolo, simbolo che la spaccatura da lui creata è diventata ormai definitiva.

Con pochissimi giorni di mercato a disposizione pare molto complicata una sua cessione, che verrà probabilmente rimandata a giugno, quando potrà lasciarsi tutto questo alle spalle.