Calciomercato Juventus, altro che fuga: l’annuncio ufficiale di Pimenta

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale di Pimenta, che ha parlato durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY

Oggi sono uscite le motivazioni della penalizzazione in casa Juventus. Motivazioni che hanno fatto chiarezza su quella che è stata la decisione della Procura Federale di infliggere il -15 in classifica alla squadra di Massimiliano Allegri. Che ieri, inoltre, ci ha rimesso anche le penne in casa contro il Monza, peggiorando una situazione in graduatoria che già di suo non è un bel vedere. Insomma, una situazione strana, che potrebbe anche diventare ancora più preoccupante nei prossimi mesi, quando inizierà il processo Prisma, quello voluto dalla Procura di Torino e che deve entrare nel merito della manovra stipendi.

Si è parlato, ovviamente, anche di calciomercato nel corso di queste ultime settimane. Con una Juventus che potrebbe perdere anche i migliori giocatori la prossima stagione. Soprattutto se non si dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Che, è evidente, non può passare in nessun modo dal campionato a meno che non arrivi un ribaltone dal ricorso che i bianconeri hanno già annunciato di voler presentare. E la qualificazione ovviamente può solo passare attraverso la vittoria dell’Europa League, che riprenderà a febbraio, e dove la Juve potrebbe avere a disposizione Paul Pogba, il centrocampista ripreso la scorsa estate dal Manchester United che ancora non ha debuttato con la nuova maglia. Ovvio che anche per lui le voci di un addio sono iniziate da un poco di tempo, ma a fare chiarezza ci ha pensato l’agente del calciatore. Rafaela Pimenta, che è a Roma che è intervenuta durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY.

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Pogba

La potente agente, che ha preso in gestione il futuro del calciatore dopo la prematura scomparsa di Mino Raiola, ha dapprima fatto un quadro generale del momento che sta vivendo il calcio italiano: “Per il calcio italiano è molto importante che le squadre siano forti, serene e che le cose possano funzionare, come funziona in Premier League. Come avvocato, io so quanto è brutto quando uno viene a commentare e parlare sentenze che toccano altre parti, non possiamo essere superficiali, qualsiasi cosa io possa dire sarebbe superficiali”.

Poi quello che tutti i tifosi della Juventus speravano di sentire, proprio sul futuro del centrocampista francese che ormai sembra prossimo al rientro. “Paul è sposato con la Juve e pensiamo solamente alla Juventus”. Insomma, una chiusura, almeno per il momento, di un possibile addio di Pogba alla fine della stagione.