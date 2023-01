Calciomercato Roma, ha detto no: colpo a zero per luglio

Calciomercato Roma, salta il colpo in entrata per la Roma, che però ha pronto il piano per prendere il calciatore a zero in estate.

La sessione di calciomercato invernale ha dato più dolori che gioie alla Roma. Doveva essere l’occasione per Tiago Pinto di liberarsi degli esuberi, e magari piazzare un colpo per migliorare ancora di più la rosa, ma così non è stato.

La decisione a sorpresa di Nicolò Zaniolo di lasciare la capitale è arrivata come un fulmine a ciel sereno per società e tifosi, soprattutto per il club che ha dovuto rivoluzionare i piani del mercato. Purtroppo l’epilogo è stato dei peggiori, con il numero 22 che ha rifiutato l’unica offerta congrua recapitata a Pinto ed il calciatore dovrà vivere da separato in casa gli ultimi mesi in giallorosso a meno di un affare last minute in Premier League.

Per la società è un danno economico enorme, soprattutto se a causa dell’assenza di un calciatore importante la Roma non dovesse riuscire ad agganciare il quarto posto, così vicino dopo la penalizzazione alla Juventus. A rendere ancora più complicati i piani della dirigenza è il secco no per il calciatore, che però si libererà gratis a luglio.

Calciomercato Roma, salta l’affare: colpo a zero per luglio

L’uomo sul taccuino di Tiago Pinto è Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 in forza al Lione. La Roma lo sta monitorando da tempo e sperava di portarlo in Serie A già in questa sessione di mercato, ma è stato proprio lui a rifiutare ogni destinazione, prendendo tempo per decidere il suo futuro.

Il Lione lo avrebbe liberato a zero già in questa sessione di mercato, chiedendo un 30% sulla futura rivendita, ma alla fine – come riportato da RCM – non se ne è fatto nulla. Il contratto scade a giugno, ecco il perché della sua decisione, così facendo può valutare al meglio il progetto romanista o delle altre squadre che hanno provato ad ingaggiarlo.

In estate dunque ci si aspetta un nuovo assalto al centrocampista, ma questa volta la concorrenza sarà più agguerrita che mai e Pinto dovrà essere molto bravo ad anticipare la concorrenza se vorrà portare Aouar nella capitale.