Roma, l’agente non ha dubbi: “Ecco quando torna”

Roma, ecco quando rientra. C’è l’annuncio dell’agente che aiuta a fare chiarezza su una questione non poco importante per Mourinho e colleghi.

Questi ultimi sono da poco usciti da una parentesi non poco delicata sul fronte mercato, contraddistinta dalla presenza di una serie di eventi inattesi che hanno certamente buttato pepe sui giorni finali della sessione invernale, mettendo non poco in difficoltà Tiago Pinto e adepti. Questi ultimi, un po’come lo scorso anno, hanno chiosato il calciomercato di gennaio con approdi non molto altisonanti ma che, almeno sulla carta, hanno le caratteristiche per coadiuvare la compagine giallorossa.

Il primo risponde ovviamente al nome di Ola Solbakken, nella Capitale già dalle ultime settimane del 2022 alla fine di una vera e propria ‘lotta’ venuta a nascere tra Roma e Bodo, rinvigorita dai non felicissimi rapporti che gli eventi della passata stagione ha creato. Il norvegese potrebbe rivelarsi un prezioso jolly offensivo, così come quel Diego Llorente, giunto a Fiumicino ieri pomeriggio, a qualche giorno di distanza dalle prime flebili voci circa l’interessamento della Roma ad un difensore che avesse determinate caratteristiche.

Roma, annuncio dell’agente di Spinazzola dopo l’infortunio: “Ecco quando rientra”

Mancino e bravo a impostare, l’ex Real Madrid è stato il secondo e finale colpo della campagna di Tiago Pinto, caratterizzata al contempo anche da tutta una serie di operazioni in uscita tutt’altro che snobbabili. Certamente va ricordato l’addio, seppur momentaneo, di Eldor Shomurodov, unitamente a quello di un Matias Vina mai bravo in quest’anno e mezzo di Roma a ritagliarsi lo spazio giusto.

Approdato nella Capitale per ovviare al pesante infortunio di Spinazzola, l’uruguaiano è approdato al Bournemouth, consapevole di non avere più tanto spazio a disposizione grazie alla ripresa di Leonardo e la resa felice del non più inesperto Zalewski. Il polacco, ad oggi, resta però l’unico titolare della fascia mancina, alla luce della scarsa continuità fisica che ha caratterizzato la resa di Spinazzola fino a questo momento.

Dopo uno stop perdurante da fine 2022, l’ex Juventus si è fermato per una distorsione la scorsa domenica, in seguito ai primi 45 minuti da lui disputati in questo 2023. Sulle sue condizioni, circa le quali la Roma si è espresso in modo ufficiale e chiarissimo, ha parlato l’agente Davide Lippi. Queste le sue parole ai microfoni di TvPlay di Calciomercato.it.

“Come evidenziato anche dal comunicato del club, si registra una piccola distorsione. Si tratta di un primo grado, dunque non importantissima. Spinazzola adesso è sereno e tranquillo ma al contempo dispiaciuto perché era pronto a rimettersi a disposizione dopo lo stop e il lavoro fatto per rientrare. Dopo aver accusato il problema ha preferito fermarsi ma tempo una settimana, massimo dieci giorni, dovrebbe essere nuovamente pronto“.