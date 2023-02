Calciomercato Roma, l’agente sbotta: “Ci aspettavamo un trattamento diverso”

Calciomercato Roma, dura replica dell’agente che tuona contro la società giallorossa: “Ci aspettavamo un trattamento diverso

Il calciomercato invernale ha portato alla Roma più problemi che soluzioni. Tiago Pinto ha provato in tutti i modi a piazzare i calciatori definiti in esubero dall’allenatore cercando di evitare prestiti, ma alla fine così non è stato e si è dovuto accontentare.

A rendere ancora più complicata la situazione in casa Roma ci ha pensato Nicolò Zaniolo. L’attaccante è arrivato a chiedere la cessione, richiesta accolta dalla società, che però non è riuscita a piazzare il numero 22.

L’unica offerta valida recapitata a Trigoria è stata quella del Bournemouth, destinazione non gradita dal calciatore che in un primo momento ha rifiutato, salvo poi accettare dopo che il club inglese aveva già virato su Traoré del Sassuolo.

Un altro ragazzo difficile da piazzare è stato Eldor Shomurodov. L’uzbeko era arrivato in giallorosso per una cifra intorno ai 18 milioni di euro ed è stato ceduto allo Spezia alla fine di questa sessione di mercato.

È proprio il suo agente a lanciare messaggi non proprio distensivi verso la società giallorossa, ecco cosa è successo.

Calciomercato Roma dura replica dell’agente: “Ci aspettavamo un trattamento diverso”

German Tkachenko, agente del calciatore Eldor Shomurodov, è intervenuto ai microfoni di Calcionapoli24 live in cui ha parlato ovviamente del Napoli, senza risparmiare però una frecciatina alla ormai ex squadra del suo assistito.

“Ad oggi anche all’estero si ha una concezione diverso del calcio italiano, non c’è più l’etichetta del catenaccio. Il Napoli di Spalletti è il fiore all’occhiello di questo nuovo movimento. E’ anche il momento però di fare gli stadi nuovi in Italia. Quest’estate c’erano già offerte per Eldor, ma la Roma non è mai stata sensibile a certe offerte, ci aspettavano un trattamento diverso. Ci siamo stufati ora a gennaio e abbiamo preso una decisione, c’erano tante offerte in Italia, Spagna, Germania e Inghilterra. Abbiamo scelto Spezia per i giusti valori. Non so se giocherà subito col Napoli domenica, fisicamente è pronto per dare un contributo”.

Queste le sue parole, con le quali German Tkachenko pare abbia voluto togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa a causa di un trattamento da lui non molto gradito nei confronti proprio di Shomurodov.