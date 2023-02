Calciomercato Roma, ultimi dettagli: il bomber del futuro sarà tutto per Mou

La Roma è una delle società più attive sul mercato, Tiago Pinto lavora senza sosta per assicurare a Mourinho il bomber del futuro

La sessione di calciomercato invernale si è da poco conclusa e ha lasciato l’amaro in bocca più di quanto si potesse pensare. In entrata si è registrato un solo movimento, l’arrivo del difensore spagnolo Diego Llorente in prestito con diritto di riscatto.

A rendere più complicata la vita del gm Tiago Pinto ci ha pensato Nicolò Zaniolo. L’attaccante è arrivato a chiedere la cessione, sperando di andare al Milan con il quale aveva già un accordo, tuttavia i rossoneri non si sono presentati con un’offerta ritenuta consona e così non se ne è fatto nulla.

L’unica squadra che ha portato una somma ritenuta adeguata dalla Roma è stato il Bournemouth, terzultima in Premier League, ma la destinazione non ha convinto in un primo momento il ragazzo, che ha poi deciso troppo tardi di accettare visto che gli inglesi avevano già virato su Traorè del Sassuolo.

Lasciatosi tutto questo alle spalle Pinto può tornare a pensare al futuro, e lo fa portando alla corte di Mourinho il bomber del futuro.

Mercato Roma: ultimi dettagli per l’arrivo del bomber del futuro

Il progetto della Roma passa senza alcun dubbio dalla primavera. Franco Guidi, l’uomo che ha preso il posto di Alberto De Rossi, è l’uomo alla guida di una delle più belle e vincenti realtà del campionato Primavera, non a caso moltissimi ex della Roma militano stabilmente nella Serie A.

Da loro passa il futuro della Roma, ecco perché Tiago Pinto sta lavorando senza sosta per il talento polacco classe 2004 Majchrzak, come riportato dall’emittente polacca TVP Sport infatti si tratta per limare la richiesta del Legia Warsavia che chiede 700 mila euro per il riscatto.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Jordan Aleksander Majchrzak, attaccante polacco, classe 2004, proveniente dal Legia Varsavia.#ASRoma pic.twitter.com/63oTUGVTY9 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2022

José Mourinho lo ha già convocato in prima squadra, simbolo della stima che il tecnico prova nei suoi confronti, tuttavia non ha ancora esordito in una gara ufficiale, complice la tanta concorrenza nel suo ruolo.

Si lavora dunque per abbassare la richiesta del Legia, cercando di inserire alcuni bonus legati alle presenze o all’esordio in prima squadra.