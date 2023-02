Calciomercato Roma, saldi Chelsea: incrocio Inter e un clamoroso ritorno

Calciomercato Roma: dopo le spese folli il la nuova proprietà del Chelsea è costretta a vendere, si prospetta anche un clamoroso ritorno in Serie A.

Oltre mezzo miliardo di euro, è questa la folle cifra spesa dal Chelsea in appena 6 mesi, ovvero dal calciomercato estivo alla chiusura di quello invernale. Ci si interroga se i tanti giocatori acquistati dai blues si possano rivelare veramente funzionali al gioco di Potter, o se rischino di essere solo meteore pagate a peso d’oro.

Ultimo arrivato in ordine cronologico è Enzo Fernandez, fresco campione del mondo con l’Argentina pagato addirittura 120 milioni di euro. Prima di lui l’acquisto dell’ucraino Mychajlo Mudryk pagato oltre 100 milioni di euro, Joao Félix, Mudryk, Badiashile, Mudieke, Andrey Santos, Fofana nella sola finestra invernale.

In estate invece la società completò anche gli acquisti di Kalidou Koulibaly dal Napoli e Cucurella dal Brighton, due difensori per una cifra superiore a 100 milioni, oltre all’arrivo di Sterling dal City ed Aubameyang dai rivali dell’Arsenal.

Una campagna acquisti che si potrebbe definire da “playstation” quella dei blues, che adesso si vedono costretti a sfoltire la rosa e la Roma pare essere proprio alla finestra in attesa della mossa giusta.

Calciomercato Roma, occhi puntati sul Chelsea: doppio incrocio con l’Inter e un clamoroso ritorno

Il Chelsea, come confermato dal tabloid “The Guardian”, ha bisogno di fare dei tagli a una rosa ormai extralarge, e questo potrebbe essere strettamente legato alla nostra Serie A. In particolare ci sono due attaccanti della Serie A legati a doppio filo col Chelsea, si tratta di Romelu Lukaku e di Tammy Abraham.

Il primo è in prestito all’Inter, e dovrebbe tornare alla corte di Potter in estate, ma ovviamente si cercherà una soluzione per venderlo a titolo definitivo, probabilmente proprio ai neroazzurri. I milanesi però potrebbero provare ad ottenere uno sconto per l’attaccante, che a causa dei problemi fisici è sceso pochissimo in campo in questa stagione.

Diverso è il discorso che riguarda Abraham per il quale il Chelsea ha un diritto di “recompra” che ammonterebbe a più di 80 milioni di euro. Anche in questo caso è difficile immaginare un futuro al Chelsea, ma eventualmente la Roma in caso avrebbe senza dubbio richieste da fare agli inglesi, come Hakim Ziyech e Christian Pulisic: sul primo c’è anche l’interesse del Milan, sul secondo quello della Juventus

Chi non ha trovato la fortuna che sperava a Londra invece è Kalidou Koulibaly. Il difensore trentunenne non ha trovato moltissimo spazio, soprattutto con l’arrivo di Potter in panchina, ragion per cui potrebbe essere anche lui uno dei sacrificabili in vista della prossima sessione di calciomercato.

Che stia pensando anche lui ad un ritorno in Serie A? I club interessati a riportarlo in Italia, magari a prezzo di saldo o con qualche formula vantaggiosa, non mancherebbero di certo.