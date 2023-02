Calciomercato Roma, Simeone cambia idea: Pinto all’angolo

Calciomercato Roma, Simeone cambia idea e Pinto è all’angolo. Il gm dovrà cercare alla fine della stagione una sistemazione diversa per l’esubero

Negli ultimi giorni di mercato il compito di Pinto è stato soprattutto quello di cercare di riuscire a piazzare gli elementi in uscita. Ci ha provato in tutti i modi per Zaniolo il gm portoghese, ma poi non è riuscito nel suo intento. Quello che è successo negli ultimi giorni, poi, ve lo abbiamo raccontato.

Un altro che è stato per molto tempo sulla porta d’uscita, ma che poi è rimasto a Trigoria e che potrebbe, clamorosamente, riconquistare una convocazione in vista della gara di domani contro l’Empoli, è l’olandese Karsdorp: Mourinho ha spiegato che sarà lui, con il suo atteggiamento, a decidere quando tornare in campo. E forse è arrivato il momento dopo un mese intero di purgatorio. Certo, Karsdorp alla fine della stagione rimane un altro da piazzare e nell’ultimo giorno di mercato si è parlato anche di un interesse dell’Atletico Madrid. Non è andato in porto e Simeone, secondo le informazioni riportate da As, ha già cambiato idea.

Calciomercato Roma, Simeone cambia idea

Non più Karsdorp nel mirino. Ma Hugo Bueno, 20enne del Wolverhampton, che ha un contratto in scadenza con il club inglese nel 2026. Quindi assai lungo nel tempo, quindi non facile da prendere. Ma l’Atletico, che ha in mente una vera e propria rivoluzione alla fine dell’anno, potrebbe anche presentare un’offerta economica irrinunciabile per strappare il giocatore al club inglese.

E questo ovviamente toglie ogni possibilità a Pinto di piazzare Karadorp in Spagna. Un problema peril gm, che sperava in un’apertura alla fine della stagione per riuscire a cedere un elemento che, nonostante tutto, ha avuto mercato, ma che è stato bloccato soprattutto per quanto riguarda il Monza dallo stipendio che va oltre quelle che sono le possibilità del club di Berlusconi.