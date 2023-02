Chiesa lascia la Juve, assalto repentino e prezzo choc: i big bianconeri sono nel mirino in attesa di quello che succederà nei processi

Dentro la Juventus la tensione è alta. Anche perché adesso nemmeno Allegri si nasconde più: già da due volte il tecnico bianconero parla di salvezza nelle interviste post partita. Lo ha fatto dopo la sconfitta contro il Monza in campionato, e lo ha fatto anche ieri, dopo che la sua squadra ha battuto la Lazio regalandosi la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

In tutto questo, ovviamente, c’è il rischio di un’altra penalizzazione – si parla di 20 punti che vanno aggiunti ovviamente ai quindici già comminati – che metterebbero davvero a rischio la permanenza nella massima serie. Insomma, tensione. Altissima. Ed è anche per questo che le voci di mercato sui possibili addii rimangono tante nonostante adesso il calciomercato sia chiuso. Ovvio che se dovesse succedere qualcosa identica al 2006, oppure se la Juve non riuscisse a qualificarsi alle prossime coppe europee – e questo potrebbe succedere solamente con la vittoria dell’Europa League visto che parliamo di Champions – dei discorsi sulla rosa verranno affrontati. Con tutti i big che potrebbero lasciare. Uno di questi potrebbe essere Federico Chiesa, appena rientrato dall’infortunio, che interessa e anche molto in Premier League.

Chiesa lascia la Juve, doppio assalto dalla Premier League

Secondo quanto riportato dal liverpoolecho il profilo dell’attaccante è seguito dai Reds di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ha già pescato nel corso degli anni scorsi in Italia, vedi Alisson e Salah, e potrebbe tornare all’assalto la prossima estate mettendo nel mirino il giocatore bianconero.

Ma non solo, in Premier, per Chiesa, potrebbe scattare una vera e propria asta, visto che si parla anche dell’Arsenal come possibile club interessato alle prestazioni del bianconero. Le cifre, almeno per il momento, non vengono svelate, ma così come vi abbiamo raccontato per Vlahovic nei giorni scorsi il prezzo potrebbe essere ridotto rispetto a quello che è il reale valore del giocatore. In caso di mancata qualificazione alle coppe o addirittura di retrocessione, la Juventus ovviamente sarà costretta a cedere qualcuno, senza nemmeno tante storie a dire il vero. Ed ecco che le occasioni potrebbero essere diverse, soprattutto per quei calciatori che di mercato ne hanno e anche tanto. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane e anche nei prossimi mesi soprattutto dopo il ricorso. Ma la situazione è davvero bollente.