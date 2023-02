Nuova offerta in settimana per Zaniolo: Pinto ha già deciso

Calciomercato Roma, telenovela Zaniolo e nuova offerta: Pinto ha già preso posizione.

Il nome di Nicolò è stato certamente uno dei maggiormente discussi nel corso di queste ultime settimane, in seguito alla netta presa di posizione da parte del giocatore, ben analizzata e descritta da Mourinho. Alla fase a approccio diplomatico, il tecnico della Roma ha la scorsa settimana fatto grande chiarezza sulla vicenda, lasciando intendere come la questione sia stata generata unicamente dal 22.

“Da un mese chiede di non indossare la maglia della Roma”. Questo il contenuto più importante sulla vicenda, espresso da Josè alla vigilia della sfida contro il Napoli di domenica scorsa. Immediata, ovviamente, la reazione di una piazza imbattutasi in atteggiamenti non proprio condivisibili, andati purtroppo anche oltre la semplice affissione dello striscione in zona Colosseo. Senza però imbatterci in questioni troppo distanti dal mondo calcistico e che hanno abbracciato in queste ore anche la sfera privata di Zaniolo, riportiamo di seguito aggiornamenti molto importanti sul suo futuro.

Calciomercato Roma, offerta del Galatasaray per Zaniolo: Pinto ha deciso

Sin dal primo momento, la Roma ha infatti palesato una netta presa di posizione con Nicolò, prendendo consapevolezza della sua scelta ma al contempo evitando che la vicenda creatasi e la posizione contrattuale del calciatore mettessero i giallorossi in una condizione di subalternità. In quel di Trigoria hanno subito specificato la propria visione, lasciando intendere come il calciatore avrebbe lasciato la Capitale alle condizioni da tempo stabilite.

Fondamentale l’arrivo di un’offerta di almeno 30 milioni di euro e che assicurasse l’uscita definitiva dell’ex Inter. Un diktat rispettato unicamente dal Bournemouth, club non tenuto subito in considerazione dal calciatore e distintosi in queste ore anche per l’importante acquisto del non più neroverde Traoré.

Quanto emerso dalla penna di Fichajes.net, Ekrem Konur, arricchisce però il non poco esile corpo di informazioni legate a tale scenario. Secondo quest’ultimo, infatti, lo scorso martedì il Galatsaray avrebbe avanzato un’offerta per Nicolò, rispedita però prontamente al mittente da parte degli addetti ai lavori.