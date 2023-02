Roma, ultim’ora UFFICIALE: escluso dalla lista Uefa

Roma, ultim’ora relativa alla lista Uefa. Arriva l’importantissimo aggiornamento legato al mondo giallorosso.

Come più volte evidenziato, abbiamo assistito in questi ultimi giorni al diffondersi di plurime voci relative al calciomercato della Roma, alla luce di quella vicenda Zaniolo in grado di generare non poca attenzione e preoccupazione all’ombra del Colosseo, soprattutto in considerazione delle tempistiche non ottimali che sembravano rappresentare l’ostacolo principale per la felice riuscita della trattativa.

I giallorossi sin dal primo momento hanno evidenziato di non voler fare sconti, nonostante la decisione del calciatore e una posizione contrattuale che, con il passare del tempo, avvantaggia sempre di più il 22 rispetto al club. Come tante volte dimostrato in passato, però, anche questa volta i Friedkin hanno palesato fermezza e decisione e le stesse parole di Mourinho dopo lo scacco in Coppa Italia con la Cremonese sembrano sottintendere un futuro da quasi ex Roma per Zaniolo, pur restando sotto contratto con i giallorossi almeno fino al mese di giugno.

Ultim’ora UFFICIALE: esclusione dalla lista Uefa per Solbakken

Un’importante indicazione sembrava poter arrivare anche dalla stesura della lista Uefa odierna, dalla quale si attendevano indicazioni che potessero confermare la posizione della società rispetto all’accaduto. Alla fine, il nome di Nicolò è figurato nel corpo della tassonomia europea, seppur per una mera formalità.

La presenza dell’ex Inter, come spiegato in giornata, è legata al suo ‘status’ di giocatore giovane nazionale formatosi calcisticamente nel nostro Paese. La vera notizia riguarda però in questi minuti un altro elemento di età non avanzata appartenente alla rosa di Mourinho, Ola Solbakken.

Arrivato non senza difficoltà dal Bodo Glimt, il norvegese era stato inserito ma, come emerso in questi minuti, il suo nome è stato ‘depennato”. Dopo il controllo inviato a Nyon, è infatti emerso un superamento del limite sui costi della rosa imposto dal Fair Play Finanziario.