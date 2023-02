Stadio della Roma e diktat Friedkin: “Lo garantiamo”

Stadio della Roma e polemica Lotito, arriva l’annuncio che prova a fare chiarezza su una delle questioni più calde di questo momento.

Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica capitolina è stata certamente incentrata sui diversi rumors di calciomercato, alla luce delle speranze dei tifosi di assistere a qualche approdo funzionale nonché di una situazione Zaniolo che ha destato perplessità e nervosismo nel mondo Roma tutto.

Proprio in un momento abbastanza felice per gli uomini di Mourinho, infatti, la doccia gelata legata alla posizione non proprio deontologica di Zaniolo ha certamente rappresentato una delle questioni all’ordine del giorno, con chiaro impatto sul calciomercato e, più in particolare, sul modus operandi di Tiago Pinto e colleghi. Questi si sono trovati a pochi giorni dalla fine di gennaio con una vicenda tutt’altro che semplice da gestire e circa la quale c’è ancora tanta curiosità, in vista di quella che dovrà essere la gestione della Roma in questa parte di stagione tutt’altro che breve.

Stadio della Roma e garanzia dell’Assessore Onorato: annuncio in diretta

Se il nome del 22 ha certamente rappresentato il filo rosso delle passate settimane, è altrettanto giusto evidenziare come tante altre questioni abbiano toccato il mondo capitolino da un punto di vista sportivo. Tralasciando discorsi di campo legati agli scacchi con Napoli e Cremonese, ricordiamo come già nella passata settimana c’era stato l’importante annuncio di Alessandro Onorato.

L’Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport si era esposto con grande chiarezza sulla telenovela stadio, parlando della posizione della Roma e della Lazio. Il tema è stato ripreso anche in diretta ai microfoni di TvPlay di Calciomercato.it. A seguire alcuni degli spunti più interessanti, soprattutto per il mondo giallorosso.

“Roma e Lazio senza stadio non riusciranno mai a registrare incassi importanti. Lo stadio rappresenta un dovere imprenditoriale. Il ritorno per la città sarebbe pazzesco. Sarebbe più moderna. Lo stadio Olimpico diventerebbe la Wembley italiana. Molti dicono che l’Olimpico diventerebbe inutile? A Roma abbiamo un problema: parlano tutti. Tutti specialisti. Lo stadio Olimpico fattura con eventi, concerti, eventi di carattere sportivo”.

“Su Roma e Lazio incassa parti inferiori. Se non ci fossero loro, si farebbe altro presso questa struttura e si riuscirebbe comunque a incassare. Gli stadi si fanno a due condizioni: imprenditori lungimiranti con i soldi e amministrazioni comunale oneste. Io mi sento di garantire che la nostra amministrazione è favorevole allo stadio sia per la Roma che per la Lazio”

“Mi sento di dire che Roma ha tanti problemi di collegamento pubblico, ma il Flaminio ha diversi asset. E’ un problema ma è superabile. Progetto, capitali e amministrazione, e a quel punto lo stadio si fa. Sullo stadio della Roma, diciamo che la conferenza di servizi è chiusa e positiva. Nei prossimi giorni arriveremo in giunta comunale che dà l’ok, poi si arriva in consiglio comunale per l’altro passaggio. Il progetto va bene e va avanti bene. Le tempistiche? Troppi campioni mi hanno preceduto nel dare date e promesse. Non ci casco