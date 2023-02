Calciomercato Roma, la squadra di Premier League per Mou: “Non è il Chelsea”

Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho potrebbe essere ancora in Premier League, ma non in Chelsea come riferivano gli ultimi rumors.

José Mourinho è uno degli allenatori più vincenti del panorama internazionale, nonché una delle personalità che più fanno discutere nell’intero mondo calcistico. Con lui non esiste grigio, o lo si ama o lo si odia, ed i suoi tifosi non possono al di là di ogni eventuale simpatia non rispettare la sua figura.

Un allenatore che nella sua carriera si è dimostrato capace di realizzare imprese impossibili sulla carta, come la Champions League vinta con il Porto, oppure lo storico Triplete realizzato con l’Inter. Fu proprio lui l’ultimo a portare una coppa europea in Italia, ed è sempre lui, a distanza di 12 anni che è riuscito a portare un’altra italiana alla conquista di un trofeo europeo.

Ovviamente parliamo della Roma e della storica notte che ci ha visto uscire vincitori a Tirana, alzando al cielo la Conference League, primo trofeo Uefa della storia giallorossa. Vincente sin dal primo anno alla guida della Roma, cosa sfuggita a parecchi suoi predecessori, prima di lui infatti l’ultima coppa conquistata risale addirittura al 2008.

Tuttavia questo potrebbe non bastare a trattenere il tecnico portoghese, il cui futuro potrebbe essere ancora in Premier League.

Calciomercato Roma, una squadra di Premier su Mourinho: “Non è il Chelsea”

A parlare del futuro dell’attuale allenatore della Roma è stato sull’emittente radiofonica TALKSport Darren Bent, ex attaccante proprio in Premier League e tifoso dell’Arsenal fin da bambino, al quale è stato chiesto di un possibile ritorno di Mourinho nella massima serie inglese:

“Rimarrei sbalordito se Mourinho tornasse al Chelsea per la terza volta. È stato magnifico la prima volta, brillante la seconda volta e ha vinto di nuovo il campionato, poi qualcosa non ha funzionato”.

Secondo Darren Bent al momento l’unica squadra di Premier League che sarebbe disposta ad accogliere Mourinho è il West Ham, ma c’è da capire se lo Special One sarebbe interessato a una squadra di questo tipo che non può puntare al titolo.