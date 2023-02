Uragano Zidane, ritorno con scippo al Milan

Ribaltone in vista con Zinedine Zidane protagonista assoluto. L’ex Real Madrid trova la nuova panchina e spunta lo scippo al Milan di Stefano Pioli

Sono passato quasi due anni dall’ultima panchina di Zinedine Zidane. Il tecnico francese, che ha fatto la storia alla guida del Real Madrid, starebbe pensando ad un ritorno in grande stile. Ecco il ribaltone che può cambiare tanti equilibri nel calciomercato europeo, con lo scippo al Milan di Stefano Pioli e non solo.

Il futuro professionale di Zinedine Zidane potrebbe intrecciarsi a sorpresa col calciomercato del Milan e della Juventus. Il tecnico francese, che scritto la storia sulla panchina del Real Madrid potrebbe trovare un nuovo incarico nei prossimi mesi. Per lui si era parlato a più riprese anche di un’opzione Juventus, con un ritorno in bianconero che ha stuzzicato tante fantasie dei tifosi. Ma, secondo quanto emerge dalla Francia, l’ex Real Madrid potrebbe sorprendere il campionato italiano con il ritorno in panchina e lo scippo al Milan e proprio alla Juventus.

Nuova panchina per Zidane: al PSG con Dembelè

Il tecnico francese potrebbe tornare in grande stile in Ligue 1. La panchina che sembra pronta per l’ex centrocampista è quella del PSG, ora guidato da Christophe Galtier. Oltre al nuovo incarico l’ex centrocampista potrebbe mettere in atto uno scippo di calciomercato che sorprenderebbe la Serie A.

Secondo quanto riferito dal sito Le10sport.com, in caso di fallimento in Champions League la panchina di Galtier potrebbe saltare senza troppe esitazioni. Il club parigino avrebbe quindi scelto già il sostituto, che risponde al nome di Zinedine Zidane. Inoltre, sempre secondo quanto racconta il media francese, ci sarebbe anche il colpo Dembelè pronto per l’ex Real Madrid. L’esterno del barcellona è ancora in scadenza nel giugno del 2024 ed i milioni del club transalpino potrebbero convincerlo a cambiare aria. Resterebbero a bocca asciutta la Juventus di Allegri e il Milan di Stefano Pioli, entrambe le squadre vennero accostate all’esterno nelle scorse settimane.