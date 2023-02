Venti milioni tra Juve e Inter: via libera e grande ritorno

Calciomercato Juventus e Inter, arriva il ‘no’ che suona come una sentenza: così cambia tutto!

La parentesi invernale di mercato ha restituito (se ce ne fosse ancora bisogno) ulteriore consapevolezza circa l’enorme gap tra la realtà italiana e quella della Premier League. Pochissimi, quasi nulli, gli acquisti di spessore e livello tra le fila della nostra Serie A, a differenza di un campionato anglosassone che ha visto squadre come il Chelsea imbattersi in operazioni rasentanti investimenti miliardari.

Basti pensare a quanto accaduto in casa Chelsea, laddove Enzo Fernandez e Mudryk sono stati i nomi più caldi dello scorso mese nonché due degli esborsi più impegnativi del recente passato Blues. Fare dei confronti sarebbe certamente ingeneroso, soprattutto alla luce di quel discorso affrontato dallo stesso Mourinho alla vigilia della gara con il Napoli e che ha lasciato intendere come la questione nasca difettosa sin dal principio. Una dichiarazione netta e precisa, volta a presentare il punto di vista di un grande uomo di calcio quale lo Special One, non poi così dissimile da quella esternata per l’ultima volta nelle vesti di presidente della Juventus da Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus e Inter, il ‘no’ di Arteta che cambia tutto: le ultime su Kessié

Senza imbatterci adesso in questioni non poco profonde, basti qui il sottolineare come i punti di contatto tra Serie A e Premier League siano stati numerosi nel recente passato. Tutt’altro che da escludersi, quindi, anche future ingerenze, soprattutto alla luce delle ultime voci provenienti dalla Spagna.

Certo, uno degli scenari più altisonanti sembrava essere fino a qualche giorno fa quello inerente a Ziyech, finito anche nel mirino della Roma dopo le offerte giunte in quel di Trigoria proprio dal mondo d’oltremanica. Quanto riferito da El Nacional, però, permette di comprendere come l’impatto delle decisioni prese in Premier potrebbe riguardare anche Juventus e Inter.

Le penne spagnole hanno infatti sottolineato come il centrocampista ex Milan, approdato lo scorso anno al Barcellona da svincolato, Frenck Kessié abbia ricevuto un netto rifiuto da parte dell’Arsenal. L’ivoriano non ha mai trovato la sua dimensione in Catalogna ed era stato proposto a gennaio ai Gunners, i quali hanno ringraziato e rispedito la proposta al mittente, prima di fiondarsi su Jorginho. Una posizione netta e che lascia lo spiraglio aperto a Juventus e Inter, ambedue interessate ad una vecchia e nobile conoscenza della Serie A.