Calciomercato Roma, intreccio Mourinho-Zidane: clamoroso ritorno, poker stellare

Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho potrebbe riservare ancora interessanti colpi di scena. Dall’Inghilterra ne sono sicuri: filo diretto con Zidane.

Archiviata una sessione invernale di calciomercato che potrebbe riservare ancora interessanti colpi di scena sul fronte Zaniolo, la Roma si sta concentrando sul proseguo di una stagione che potrebbe ancora riservare interessanti novità. Il successo ottenuto in casa contro l’Empoli è servito a ribadire con ulteriore forza la candidatura dei giallorossi per le posizioni di vertice.

José Mourinho sembra aver trovato il definitivo bandolo della matassa, anche se chiaramente l’eliminazione dalla Coppa Italia ha sporcato una seconda parte di stagione iniziata a spron battuta da Dybala e compagni. Nel post partita della sfida contro i toscani, poi, lo Special One ha confessato come effettivamente a dicembre si potessero creare i presupposti per un suo addio alla Roma. Il tecnico lusitano, però, ha preferito rispedire al mittente ogni tipo di offerta. Ricordiamo che soprattutto la Federazione portoghese ha provato a tastare il terreno, offrendo a Mou un ruolo di nevralgica importanza per rilanciare un movimento calcistico che sta facendo fatica a confermarsi ad altissimi livelli.

Calciomercato Roma, anche Mou nella lista del Real per il dopo Ancelotti

Il tecnico lusitano – non dimentichiamolo – è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 che intende rispettare. Fino a questo momento, anche quando si sono intensificati gli spifferi dall’Inghilterra, Mourinho ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità. Secondo quanto riferito dal Daily Express, però, l’allenatore portoghese potrebbe rivelarsi un’opzione credibile anche per il Real Madrid. Il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos, infatti, potrebbe essere in discussione. Il contratto di “Re Carlo” termina nel 2024, ma nel caso in cui le Merengues non dovessero riuscire a rendersi protagonisti di una seconda parte di stagione esaltante, occhio ad un eventuale ribaltone in panchina.

Secondo quanto riferito dal Daily Express, dunque, sarebbero quattro i nomi che Florentino Perez potrebbe attenzionare. Il candidato più accreditato sembra essere Mauricio Pochettino, alla ricerca di un club nel quale potersi definitivamente rilanciare. Romantica, ma al momento poco percorribile, la lista che porterebbe ad un ritorno di Zinedine Zidane. Zizou nelle ultime settimane, tra l’altro, è stato accostato con forza anche alla Juventus. Occhio poi a Mou, con Florentino Perez che potrebbe essere stuzzicato all’idea di affidare nuovamente la panchina del Real allo Special One, con il quale i rapporti sono rimasti buoni. Last out not least Jurgen Klopp, autore di una stagione tutt’altro che esaltante con il Liverpool.