Manchester City come la Juve, Guardiola shock: il ribaltone prende quota

Manchester City come la Juventus, il futuro di Guardiola potrebbe essere in bilico. Il ribaltone in panchina prende quota

La bomba la lanciano dall’Inghilterra. Ma era anche preventivabile dopo il deferimento che ha colpito il Manchester City che avrebbe infranto oltre cento regole del Fair Play Finanziario e che rischia grosso. Una forte penalizzazione intanto, ma anche nella peggiore delle ipotesi la retrocessione. E non sono in Inghilterra i Citizens rischiano, ma anche fuori dai confini inglesi la UEFA potrebbe prendere dei provvedimenti come l’esclusione dalle Coppe.

Una situazione, come spiega il Daily Mail, che potrebbe mettere a serio rischio il futuro di Guardiola sulla panchina del club inglese. Il catalano è legato da un contratto ultramilionario fino al 2025, ma già in alcuni momenti particolari aveva chiaramente spiegato che se la società gli avesse detto una bugia, avrebbe salutato tutti. Ora, questo colpo enorme che il City potrebbe subire, in un’inchiesta che è durata molti anni, potrebbe portare a quel ribaltone che più passa il tempo e più prende quota.

Manchester City come la Juve, addio Guardiola

Ancora i bookmakers non hanno deciso come quotare questo che potrebbe essere senza dubbio un evento per il mondo del pallone. Ma siamo certi che nei prossimi giorni, appena le cose si capiranno di più, spunteranno le quote di un addio alla fine della stagione. Un addio che comunque era già stato paventato in tempi non sospetti per quelli che potrebbero essere i risultati sportivi di questa stagione.

Sì, la squadra di Guardiola almeno in Premier League non sta rendendo come ci si aspettava. E anche nel momento in cui aveva la possibilità di avvicinarsi all’Arsenal, ha perso contro il Tottenham di Conte mantenendo invariato il distacco rispetto alla squadra allenata da Arteta. Insomma, la situazione è quella che conosciamo tutti e il futuro sembra anche essere legato alla vittoria della Champions League, cosa che a Guardiola non riesce dai tempi del Barcellona. Un futuro quindi assai simile a quello di Allegri: anche la Juventus si è presa una penalizzazione e anche l’allenatore di Livorno potrebbe salutare in anticipo la compagnia rispetto a quelli che sono gli accordi trovati con una firma. Società in difficoltà, quindi, che potrebbero perdere anche i condottieri. Per una finale di stagione che si preannuncia “entusiasmante” per tutto quello che potrebbe succedere anche fuori dal campo.