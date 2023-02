Juventus, non sei sola: UFFICIALE, guai finanziari, penalizzazione in arrivo

La Juventus non è sola, arriva un nuovo terremoto nel calcio europeo. L’accusa ufficiale fa tremare i vertici del top club: penalizzazione in arrivo

Un nuovo scossone al calcio europeo in arrivo, dopo la maxi penalizzazione inflitta alla Juventus. La società bianconera, nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, si è vista sottrarre quindici punti nel campionato in corso. Ora a tremare è una big del campionato inglese, accusata ufficialmente e a rischio penalizzazione in classifica. Ecco tutti i dettagli.

Pessime notizie in arrivo per Pep Guardiola, reduce dal passo falso in Premier sul campo del Tottenham. Il Manchester City è uscito sconfitto dalla squadra londinese, mancando la possibilità di accorciare le distanze con l’Arsenal capolista. E dopo la sconfitta arriva una nuova batosta per il club guidato dallo spagnolo Guardiola: l’accusa ufficiale fa tremare gli ambienti del Manchester City: ecco lo scenario che fa tremare il club guidato dallo sceicco Mansour.

Il Manchester City come la Juventus: accusa ufficiale e rischio penalizzazione

La Premier League ha ufficialmente accusato il Manchester City di aver infranto le norme finanziarie negli ultimi 14 anni di gestione del club. Qualora le accuse dovessero essere confermate la squadra guidata da Pep Guardiola rischia lo stesso destino della Juventus di Massimiliano Allegri.

Nel mirino delle indagini ci sono i bilanci del club inglese. Il periodo sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori va dalla stagione 2009 al 2018. Ora i Citizens dovranno difendersi dalle accuse davanti ad una commissione indipendente, ma lo scenario fa tremare Pep Guardiola. Se le accuse dovessero trovare conferma ufficiale il club potrebbe essere sanzionato direttamente nella stagione in corso, sul modello di quanto accaduto alla Juventus in Serie A. La squadra bianconera ha subito infatti la maxi sanzione da 15 punti, che ha completamente stravolto la classifica del campionato italiano. Lo scenario che si apre in Premier League sembra molto simile a quello che ha portato alla maxi penalizzazione, la Juventus potrebbe fare da apri pista per la sanzione in arrivo in casa Machester City.