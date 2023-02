Milan, addio Pioli: ribaltone e doppio tradimento a Juve e Inter

Milan, addio Pioli: il ribaltone è servito. Doppio tradimento a Inter e Juventus. Ecco chi potrebbe essere il successore

Il 2023 del Milan è stato fino al momento catastrofico. Tutto è iniziato da quel di gol di Abraham preso allo scadere. Da quel momento in poi per i rossoneri è iniziato il declino. Sconfitte su sconfitte, e nel mezzo anche la finale di Supercoppa Italiana consegnata nelle mani dell’Inter e l’eliminazione della Coppa Italia con un Torino ridotto in dieci uomini.

Pioli è in bilico. Perché la riconoscenza nel calcio non è una cosa che può durare in eterno. Probabilmente, e c’è da dirlo, se il tecnico lo scorso anno non avesse vinto lo scudetto in maniera inaspettata, allora a quest’ora, dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa contro l’Inter, avrebbe già svuotato l’armadietto dentro Milanello. Non tanto per il risultato, ma per l’atteggiamento che la sua squadra ha avuto durante i 90 minuti. Totalmente rinunciatario. Totalmente al di sotto di quelle che potevano essere le prospettive. In una partita che se giocata a viso aperto, e casomai portata a casa, avrebbe potuto dare di nuovo slancio alla stagione. Così non è stato, con Pioli che ha ribaltato il suo Milan, lasciando fuori anche il migliore giocatore che ha in rosa, quel Leao entrato in campo nella ripresa e che non è riuscito a cambiare le cose.

Milan, addio Pioli: Conte e De Zerbi come sostituti

E si cominciano quindi a fare i nomi di quelli che potrebbero essere i sostituti del tecnico. Un tecnico anche lui in difficoltà e che fino d ora non è riuscito a trovare le misure giuste per dare una sterzata al momento negativo. Secondo Repubblica questa mattina in edicola ci sarebbero due italiani in corsa: Antonio Conte, che ha manifestato la sua volontà di tornare in Italia, e Roberto De Zerbi, adesso al Brighton.

In entrambi i casi però le volontà cozzano con la realtà dei fatti: perché Conte principalmente prende 16 milioni di euro di stipendio all’anno, una cifra che nessuno in Italia gli può garantire. E anche De Zerbi non se la passa male, visto che il suo di stipendio ammonta a 5 milioni di euro più 2 per il suo staff. Insomma, tanti soldi che il Milan non ha e che difficilmente sarebbe disposto a mettere sul piatto per un tecnico. Ma il dopo Pioli in casa rossonera è partito.