Calciomercato Roma, domino da oltre 100 milioni: Abraham nel vortice

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra ne sono sicuri: potrebbero dare nuovamente la caccia a Tammy Abraham. Le ultimissime.

Dopo essersi lasciato alle spalle il successo ottenuto a discapito dell’Empoli, la Roma di José Mourinho si prepara al prossimo confronto in campionato contro il Lecce. Un impegno sicuramente da non sottovalutare per la compagine giallorossa, a caccia di conferme importanti per consolidare la propria candidatura in zona Champions.

Dopo una prima parte di stagione che definire nebulosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, il tecnico lusitano sta ottenendo conferme importanti anche da Tammy Abraham. L’attaccante inglese, il cui feeling con Dybala migliora di partita in partita, si sta ritrovando anche in zona goal. Dopo il sigillo contro il Milan, infatti, che ha praticamente scosso la Roma contribuendo a gettare nel baratro i rossoneri, l’ex Chelsea è andato a segno anche contro Fiorentina ed Empoli. Più in generale, però, il numero 9 della Roma si sta rivelando sempre più un punto di riferimento offensivo attorno al quale Paulo Dybala è libero di sprigionare tutta la sua fantasia.

Calciomercato Roma, anche Abraham nel mirino del Manchester United

Abraham sembra essersi definitivamente gettato alle spalle il periodo no, che tra l’altro gli ha impedito di prendere parte alla fase finale degli ultimi Mondiali in Qatar. Una mancata convocazione, quella del ct Southgate, che però il numero 9 della Roma è riuscito a trasformare in energia positiva. Pungolato in diverse circostanze da José Mourinho, l’attaccante inglese sta sfoderando prestazioni sempre più importanti. Periodo di forma che non è passato inosservato e che avrebbe spinto il Manchester United ad inserire nuovamente Abraham nella lista dei suoi obiettivi.

Come riferito dal Daily Telegraph, infatti, i “Red Devils” sono ancora alla ricerca di un attaccante al quale affidare le redini del proprio reparto offensivo. Dopo una sessione invernale di trasferimenti in cui ha provveduto a rinforzare altre zone del campo, lo United sarebbe pronto a sferrare il blitz decisivo per regalare a ten Hag un vero numero 9. In cima alla lista dei desideri dei Red Devils ci sarebbero Kane ed Osimhen, di cui però Tottenham e Napoli non sono disposti a privarsi a cuor leggero. Servirà un’offerta monstre, sicuramente superiore ai 100 milioni di euro, per provare almeno ad imbastire una trattativa per i due centravanti. Nel caso in cui gli “Spurs” e gli Azzurri dovessero far muro, lo United potrebbe prendere nuovamente in considerazione l’ipotesi Abraham, già attenzionata qualche settimana fa. Seguiranno aggiornamenti.