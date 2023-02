Calciomercato Roma, accordo con Monchi: esulta anche Pinto

Calciomercato Roma, assist immediato: l’accordo è stato già definito, via libera per i club italiani. Anche Pinto osserva.

Se si esclude lo scivolone casalingo in casa contro la Cremonese, nelle ultime apparizioni stagionali la Roma di José Mourinho ha ritrovato un’ottima solidità difensiva. Impermeabilità del pacchetto arretrato che, ad esempio, era stato uno degli aspetti più importanti che aveva garantito la conquista della Conference League.

Trascinata da uno Smalling in versione smagliante, la cerniera difensiva giallorossa è supportata anche da un centrocampo ritornato a giocare un ruolo da protagonista nelle due fasi. In ottica futura, per, Pinto ha da tempo cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni invitanti con le quali pungolare il reparto. I giallorossi dovranno prima sbrogliare definitivamente il nodo Smalling, in scadenza nel 2023, e poi provare ad ultimare la cessione di Kumbulla, ormai sempre meno al centro del progetto tecnico. Ecco perché il GM della Roma sta tessendo sotto traccia tele importanti in vista della prossima estate.

Calciomercato Roma, accordo Siviglia-Gattoni: via libera N’Dicka?

Uno dei nomi da tempo sul taccuino della Roma è quello di Evan N’Dicka, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Il centrale transalpino ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Soltanto in Serie A, ad esempio, per N’Dicka hanno lanciato segnali di apprezzamento Roma, Juventus, Inter, Milan e Napoli. La concorrenza internazionale è ancora più folta, visto che Arsenal e Tottenham sono da tempo sulle tracce del classe ’99.

In Liga Barcellona e Siviglia hanno sondato esplorativamente la situazione per provare a capire eventuali margini. Gli andalusi, però, hanno poi virato su un altro obiettivo. Come riferito da Tyc Sports, infatti, Monchi avrebbe già chiuso per l’acquisto di Federico Gattoni, difensore argentino classe ’99 in forza al San Lorenzo. L’operazione è stata chiusa a titolo definitivo dal momento che il San Lorenzo avrebbe potuto esercitare la clausola di rinnovo automatica presente nel contratto di Gattoni, formalmente in scadenza nel 2023. L’affare ha avuto un’accelerata importante dopo che il calciatore ha ottenuto il passaporto comunitario, con Monchi che ha rotto gli indugi, definendo la trattativa in tutti i suoi termini. L’acquisto di Gattoni potrebbe a questo punto estromettere il Siviglia dalla corsa a N’Dicka, per l’acquisto del quale gli ostacoli sono comunque numerosi.