Lecce-Roma, UFFICIALE l’arbitro: il precedente è da incubo

Lecce-Roma, ecco le designazioni arbitrali in vista della sfida che vedrà protagonisti i giallorossi al “Via del Mare”. Le ultimissime.

Dopo lo stop in Coppa Italia contro la Cremonese, la Roma di José Mourinho è ritornata a correre in campionato, lasciandosi alle spalle il KO del “Maradona” contro il Napoli e battendo in relativa scioltezza l’Empoli con un rotondo 2-0. La pratica contro i toscani è stata archiviata in tempi relativamente brevi grazie ad un approccio importante alla gara.

Ispirati da un Dybala in versione deluxe, i giallorossi sono riusciti ad imprimere la svolta decisiva alla gara sin dai primi minuti, orientando la contesa nei binari a loro più congeniali. Il primo scorcio di 2023 ha visto la compagine capitolina recitare un ruolo da assoluta protagonista. José Mourinho sembra aver trovato la quadra definitiva: il tecnico lusitano ora si aspetta risposte importanti nella gara contro il Lecce che potrebbe far spiccare definitivamente il volo alla propria squadra. Vietati cali di concentrazione contro gli uomini di Baroni che tra le mura amiche hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari anche più forti sulla carta.

Lecce-Roma, arbitra Aureliano: quel precedente con il Venezia…

Lecce-Roma è in programma sabato alle 18. Da pochi istanti l’AIA ha provveduto a diramare le designazioni ufficiali. L’arbitro della sfida del “Via del Mare” sarà Gianluca Aureliano, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Perrotti con Sacchi quarto uomo. Al VAR ci sarà Guida, assistito da Prontera.

C’è un precedente che non arride alla Roma. Nel corso della sfida contro il Venezia, infatti, Aureliano si rese protagonista di errori piuttosto importanti, che calamitarono l’attenzione mediatica per diversi giorni. Il rigore fischiato ai lagunari per un presunto fallo di Caldara destò molte perplessità, così come la scelta di non assegnare un penalty agli uomini di Mourinho per fallo su Ibanez.