Calciomercato Roma, colpaccio gratis: il messaggio è senza appello

Calciomercato Roma, le ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra su uno degli obiettivi dei giallorossi. Cosa sta succedendo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lecce-Roma, gara fondamentale per il proseguo della stagione di Dybala e compagni alla ricerca di conferme importanti dopo l’ultimo filotto di vittorie in campionato. Pellegrini e compagni dovranno prestare molta attenzione alla compagine di Baroni, che soprattutto tra le mura amiche ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Intanto le voci sui possibili affari di calciomercato ancora in essere stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica, sebbene la sessione invernale di negoziazioni si sia chiusa da pochi giorni. La trattativa che ha portato Nicolò Zaniolo al Galatasaray, ad esempio, ne è una testimonianza tangibile. Tiago Pinto ha comunque posto basi importanti in vista di quegli affari che potrebbero incrementare il tasso qualitativo della rosa a disposizione di José Mourinho. Chiaramente si cercherà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Ecco perché per il GM della Roma potrebbero ritornare in auge affari dai costi relativamente contenuti, sulla scia di quanto accorso con Dybala e Wijnaldum.

Calciomercato Roma, Zaha non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro

Non è un caso, ad esempio, che anche alla Roma sia stato accostato con una certa insistenza il profilo di Wilfried Zaha. Legato al Crystal Palace da un contratto in scadenza la prossima estate, l’ivoriano ha catalizzato le attenzione di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi.

La concorrenza di certo non manca, con la Roma e la Juventus che seguono l’evolvere della situazione pronte ad approfittare di eventuali aperture da parte degli “Eagles”. In Premier League il Tottenham da tempo è sulle sue tracce ma per adesso non ha ancora affondato il colpo, preferendo a temporeggiare. L’esterno offensivo classe ’82 ha anche altri estimatori in Inghilterra che stanno valutando il da farsi. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, però, Zaha non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Telenovela che dunque non ha visto ancora il suo epilogo e che potrebbe riservare ancora interessanti colpi di scena.