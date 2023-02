Roma Femminile, biglietti gratis con il Barcellona: tutte le informazioni

Roma-Barcellona, quarti di finale Champions League. Messaggio ai tifosi e informazioni importanti in arrivo, ecco cosa sta succedendo.

Il mondo, per fortuna, cambia, evolvendo e disegnando traiettorie che fino a qualche tempo fa avrebbero rappresentato scenari impensabili o, comunque, di difficile realizzazione. Le novità che hanno toccato il mondo del calcio nel corso di questi anni non sono state certamente poche numerose e hanno abbracciato aspetti non inerenti solamente il mondo Roma ma riguardanti il movimento calcistico in lato senso.

La lista degli esempi potrebbe essere certamente numerosa ma tra i cambiamenti più evidenti e importanti rientra certamente il sempre maggiore successo delle manifestazioni calcistiche femminili. Lungi dallo sposare una mentalità anacronistica e retrograde, in tanti hanno compreso come anche questo mondo non abbia distinzioni di sesso, nonostante la cultura del passato ci abbia restituito la falsa credenza che si trattasse di uno sport prettamente maschile.

Il successo mediatico e l’attenzione ad infrastrutture e investimenti tra le fila femminili rappresentano alcuni degli elementi più importanti e caratterizzanti questo mondo, nonché espressioni di una crescita e un’evoluzione naturali quanto fondamentali per un upgrade in lato senso, anche culturale.

Roma-Barcellona, date e biglietti: tutte le informazioni sui quarti di Women’s Champions League

Non si esime certamente da questi discorsi la Roma, società che ha palesato non poca volontà di investire anche in questo “settore” e che ha visto un miglioramento sportivo (e non solo) del lato giallorosso femminile. Al di là degli encomi tributati alle ragazze anche allo Stadio Olimpico, sovente nei minuti precedenti alle gare di Serie A maschile, i risultati delle capitoline stanno dando non poca soddisfazione.

In particolar modo, si segnala il bel percorso della squadra di mister Spugna anche in campo europeo, laddove è stata centrata la nobile qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Il responso odierno ha associato alla Roma l’altisonante nome del Barcellona, con evocazioni certamente liete per i tifosi della Roma, alla luce di quanto accaduto con De Rossi e compagni qualche anno fa.

La gara di andata si svolgerà il 21 marzo all’Olimpico, con biglietti gratuiti a tutti gli Abbonati in Campionato o Coppe. Per i non abbonati, i biglietti partiranno da un prezzo minimo di 5 euro, con scatto della vendita fissato a breve. Il ritorno è previsto il 29 marzo alle 18.45 al Camp Nou.