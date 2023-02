Roma, Pinto innamorato pazzo: “È un genio”

Roma, Tiago Pinto si espone e parla del suo connazionale che ovviamente potrebbe essere un suo pupillo. “Un genio”

Tiago Pinto parla sempre di calciomercato. Anche quando lo stesso è chiuso. Il general manager della Roma però non perde occasione di mettere nero su bianco quelle che sono le sue preferenze. E questa volta lo ha fatto in Inghilterra, rilasciando un’intervista al Telegraph.

In questo caso, Pinto, ha parlato del connazionale Joao Felix, passato in inverno dell’Atletico Madrid al Chelsea in prestito. I Colchoneros per il suo cartellino hanno speso la bellezza di 126 milioni di euro pagando per intero la clausola rescissoria. Ma in Spagna non ha mai convinto del tutto e da qui il passaggio in Premier League. “So cosa è successo all’Atletico e anche il motivo del cartellino rosso (contro il Fulham, al debutto, Joao Felix è stato espulso). Non è un buon momento per lui ma questo ragazzo è un genio e una persona molto umile.

Roma, Pinto su Joao Felix

“Lui non è un calciatore normale, ha dentro di sé una grande fiducia e tantissimo talento naturale. Fa sembrare ogni cosa molto facile”. Ha continuato Pinto, che ha espresso in questo modo una preferenza particolare nei confronti dell’attuale attaccante dei Blues.

Ora di possibilità di vederlo alla Roma ovviamente non ce ne sono, soprattutto per le cifre che ci sono dietro un calciatore del genere che muove milioni e milioni di euro. Ma chissà, in futuro, qualcosa ci potrebbe essere, soprattutto sei i giallorossi riuscissero a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e se dovessero riuscire a tenere Mourinho in panchina per molti anni. In questo modo, forse, tutti i sogni potrebbero davvero diventare realtà.