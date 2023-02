Sarri lascia la Lazio: nuovo club in Serie A

Calciomercato, lo scenario che viene anticipato in vista si giugno potrebbe stravolgere le panchine della Serie A. Maurizio Sarri sarebbe pronto a lasciare la Lazio

La Roma e la Lazio stanno vivendo un appassionante derby in ottica qualificazione in Champions League. Al momento la squadra giallorossa precede di un punto quella biancoceleste, attesa dallo scontro diretto contro l’Atalanta. In attesa di conoscere l’esito della sfida dello stadio Olimpico c’è uno scenario che potrebbe ridisegnare il futuro di Maurizio Sarri in Serie A.

La lotta per le prime quattro posizioni si è accesa in Serie A, è corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma scenderà sul campo del Lecce tra poche ore, mentre la Lazio affronterà in serata l’Atalanta. Giallorossi spettatori interessati della gara, al pari delle due milanesi che attualmente occupano la seconda e la terza piazza in classifica. Il Milan è tornato alla vittoria, di misura contro il Torino, ed ora attende il risultato delle varie rivali. A poche ore dallo scontro diretto tra Lazio ed Atalanta c’è uno scenario che potrebbe anticipare un nuovo, clamoroso, ribaltone tecnico nel campionato italiano.

Calciomercato Lazio, Sarri in bilico: spunta il derby di Milano

Il matrimonio tra la Lazio e Maurizio Sarri potrebbe interrompersi a sorpresa la prossima estate. Nonostante un contratto in essere valido fino al giugno 2025 il futuro dell’ex Juventus e Napoli potrebbe conoscere una svolta improvvisa nei prossimi mesi. Spunta il derby di Milano per il futuro del tecnico biancoceleste, con la strada che sembra già indirizzata.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Messaggero i dissapori tra Igli Tare e Maurizio Sarri potrebbero portare il tecnico all’addio a fine stagione. Secondo il quotidiano romano il Milan sarebbe in pole position sull’Inter di Simone Inzaghi. Gli ultimi risultati della squadra rossonera potrebbero accelerare l’addio ad un altro ex tecnico biancoceleste, quello Stefano Pioli che lo scorso anno conquistò lo scudetto sulla panchina del Diavolo. La Serie A potrebbe dunque conoscere un nuovo ribaltone clamoroso in panchina, e la corsa al piazzamento in Champions si arricchisce di risvolti importanti per quel che riguarda il calciomercato.