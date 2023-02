Lecce-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: tentazione Mourinho

La Roma scende in campo alle 18 contro il Lecce per la ventiduesima giornata di Serie A, con Pellegrini e compagni che rincorrono il 3° posto

La ventiduesima giornata è già cominciata e a breve tocca anche alla Roma che scende in campo tra qualche ora contro il Lecce. Pellegrini e compagni affrontano alle 18 i pugliesi al Via del Mare per cercare di riconquistare il terzo posto dopo la vittoria di ieri sera del Milan. I rossoneri hanno conquistato i tre punti contro il Torino grazie alla rete di Olivier Giroud e hanno conquistato la terza piazza nel tabellone.

Ora tocca alla Roma riprendersi il posto e soprattutto continuare il cammino positivo dopo la sconfitta con Napoli e Cremonese. Le due squadre hanno segnato una battuta di arresto nel 2023 giallorosso, con i primi che hanno vinto 2-1. La partita era stata pareggiata da Stephan El Shaarawy al 75′, ma nel finale è arrivata la beffa di Giovanni Simeone che ha siglato la rete della vittoria dal limite dell’area.

Lo stop contro Spalletti non è durato molto perché la Roma si è rimboccata le maniche ed ha sconfitto l’Empoli 2-0. Abraham e Ibanez hanno siglato le reti della vittoria nei primi cinque minuti di partita ribadendo come i calci d’angolo siano un’arma in più per i giallorossi. Sono diversi i punti maturati quest’anno da Smalling e compagni dai calci piazzati, con l’inglese pericoloso in molte occasioni.

Lecce-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

Intanto Mourinho ha già in mente come affrontare il Lecce, che si è dimostrato un avversario parecchio ostico soprattutto nei confronti delle big. La solidità difensiva dei pugliesi è l’arma speciale di Baroni, che proprio qualche settimana fa ha fermato il Milan.

Per la gara, lo Special One ha scelto quali saranno gli undici giocatori che affronteranno il Lecce. Dato che questi verranno resi noti solo a ridosso della ventiduesima giornata, i quotidiani nazionali hanno provato ad abbozzare le idee dello Special One. Lo schieramento è senza dubbio il 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali. Non ci sono differenze nel tridente difensivo, che vede Smalling, Mancini e Ibanez a difendere il portoghese. In quello offensivo, invece, ci sono Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. In mezzo al campo, dove Mourinho potrebbe dare minutaggio a Wijnaldum, dovrebbero esserci Matic e Cristante con Zalewski ed El Shaarawy sulle fasce.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini, Abraham.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.