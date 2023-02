Nuovo caso CR7 e addio Roma: Florentino Perez è una sentenza

Calciomercato Roma, erede Zaniolo e cifre da capogiro per il rinnovo: via d’uscita in Premier League.

Nelle scorse settimane una delle questioni più importanti e discusse è stata certamente rappresentata dal futuro di Zaniolo e da una separazione in casa che sembrava destinata a perseguire per tutta questa seconda parte di stagione. Come riferito da Mourinho, il 22 avrebbe rifiutato di indossare la casacca giallorossa, palesando un’insofferenza che non lo ha però prontamente portato ad accettare le offerte arrivate e gradite da Pinto e colleghi.

Questi, come ricorderete, hanno subito palesato grande fermezza di fronte alla situazione, evitando di scendere a compromessi e lasciando subito intendere di voler dare il via libera per la cessione di Nicolò solo al fronte di condizioni e cifre congrue e ben sposantisi con la visione del club circa il valore del calciatore, indipendentemente dalla situazione creatasi e dalla scadenza contrattuale fissata nel 2024.

A spiegare bene il tutto è stato lo stesso Tiago Pinto, rivoltosi alla stampa con grande onestà intellettuale e chiarezza, non dicendosi soddisfatto per l’accaduto e l’epilogo ma sottolineando al contempo che, dopo il rifiuto del Bournemouth, la soluzione Galatsaray è stata certamente la più felice, al fine di accontentare tutte le parti in causa.

Calciomercato Roma, distanza Real Madrid-Asensio: le cifre parlano chiaro

Zaniolo appartiene però adesso al passato: l’obiettivo della Roma resta quello di continuare a ragionare step by step, per ben onorare un percorso in campionato ed Europa League, al netto della consapevolezza della defezione che potrebbe scaturire dalla mancata possibilità di sostituire Nicolò. L’alter ego del 22 sarà certamente ricercato in estate, dopo i tentativi non celati di Pinto ma non concretizzatisi.

Alla lista dei possibili sostituti figura da tempo anche il nome di Marco Asensio, alle prese con la questione rinnovo insieme a Florentino Perez e non poco apprezzato dal Milan e da diversi club di Premier League. Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti da El Nacional che sembrerebbero destinare lo spagnolo al campionato inglese.

Marco avrebbe infatti chiesto un rinnovo fino al 2027 a 6 milioni di euro annui, mentre Florentino Perez non intende spingersi i 4.8 milioni di euro. Attualmente Asensio percepisce 4.5 milioni di euro e sa bene di trovarsi di fronte un presidente non incline a scendere a compromessi. In caso di mancata fumata bianca, in estate lascerà il Real. Se le sue pretese restano queste, appunto, il suo futuro però potrà difficilmente dipingersi di giallorosso o rossonero.