Epurazione in Premier League e cessione in estate: anche la Juventus interessata a mister 64 milioni.

Come sovente evidenziato, in questo momento la squadra di Allegri è concentrata unicamente sul futuro a breve termine, consapevole di dover cercare in questi mesi di ovviare agli errori del passato e, soprattutto, edulcorare una posizione in classifica certamente influenzata dai quindici punti di penalizzazione rimediati circa un mese fa.

Al termine di discussioni, rumors e previsioni, la Juventus ha infatti visto sottrarsi dal bottino raggiunto fino a inizio 2023 ben quindici lunghezze, trovandosi in questo modo in una regione di classifica certamente non rappresentante la propria dimensione. Intelligente e concreta la reazione di Allegri che, senza smentire il proprio pragmatismo, ha cercato di mantenere compatta la squadra, attraverso un modus operandi basato sul ragionare step by step, senza pensare al futuro troppo lontano ed evitando di rendere il passato un mero rimpianto.

Addio Chelsea a mister 64 milioni: Pulisic più vicino alla Juventus?

Solo le prossime settimane ci diranno se la strada intrapresa possa essere quella giusta, al fine di chiosare la seconda stagione non proprio brillante (almeno fin qui) quantomeno in una situazione che permetta di guardare al futuro con maggiore slancio ottimistico. Non poche novità son infatti previste a fine campionato, quando diversi elementi potrebbero lasciare spazio a giocatori che fungano da catalizzatori di una nuova fase.

Certo, i cambiamenti all’ombra della Mole non sono stati poco numerosi fino a questo momento ma è altresì giusto evidenziare come ci sia la necessità di dar vita ad una nuova ripartenza non appena sarà chiaro il futuro del club in base alle sentenze definitive successive al caso plusvalenze. Restando a discorsi di mera natura calcistica, non sfugga intanto quanto emerso da ESPN.

In estate è infatti prevista una vera e propria epurazione in casa Chelsea, destinata a coinvolgere anche Christian Pulisic. Prelevato dal Borussia Dortmund per 64 milioni di euro, l’esterno americano ha fatto meno bene di quanto ci si aspettasse e figura da non poco nel corpus degli obiettivi bianconeri.

La suddetta fonte evidenzia come a giugno il suo futuro sembra destinato ad essere lontano da Londra, partecipando ad un’epurazione finalizzata all’ammortizzare i 600 milioni di euro fin qui spesi da Boehly e ridurre il nome di superflui a disposizione di Potter.